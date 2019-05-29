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倒數3天 你報稅了嗎？今年算法變多 千萬不要再拖

2019-05-29 06:23聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今年綜所稅申報進入倒數階段，財政部最新統計，還有約137萬戶、約1成2的申報戶未完成申報，結算申報截止日為5月31日。國稅局官員表示，雖然可以體會大家一定要到最後一刻才甘心繳稅的心情，但是還是早申報、早安心。

為方便民眾辦理申報，各地區國稅局即日起至5月31日每日中午，均加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，5月31日結算申報截止日，服務時間更將延長至當日晚間7時；利用網路申報的民眾，在5月31日24時前任何時間均可上網申報。

報稅大限已到 多拖無益 

依法若逾期未繳，每逾2天要按滯納金額加徵1%滯納金，最高加徵15%；逾30日仍未繳納者，將按日加計利息至繳納日為止。國稅局官員表示，因為逾期2天才要加罰滯納金，有些「很會算」的納稅人會拖到申報截止後2天才繳、拖好拖滿。

「今年絕對不能拖，」官員特別提醒，因稅制改變，每戶至少有十種不同計稅方式，如果扶養親屬有變動，算法更多，非常非常複雜，需要網路報稅系統自動幫大家算出各計稅方式的稅額，找出最有利的申報方式，但網路報稅系統將準時在5月31日結束，超過就只能自己算了，「雖然很會算，但也不要自己算」。

除了沒有聰明的報稅軟體幫大家算稅外，若逾申報期限，也不能臨櫃或網路查調所得及扣除額資料，只能採人工方式填寫申報書；適用稅額試算案件，也無法以線上登錄、掃描QRcode或電話語音等便利方式確認，僅能以書面或臨櫃確認，也不受理跨區收件。

依據查詢所得及扣除額資料，準時透過網路報繳綜所稅，若最後國稅局核定有漏報所得，屬國稅局應提供而未提供資料時，只需補稅，免予處罰，但若沒有如期申報，將無法適用免罰規定。

財政部表示，網路普及後，越來越多民眾利用網路報稅，既快速又方便，目前採用稅額試算件數173萬件，採網路申報件數313萬件，兩者合計件數486萬件，占已申報件數的99%。

國稅局提醒，常常有民眾只記得查資料並計算稅額，卻未執行「申報資料上傳」，或將申報資料完成上傳後，卻忘了繳稅款，因而未完成報稅。

●若報錯稅 申報期限內重傳即可

若申報後發現報錯稅怎麼辦？國稅局官員表示，只要還在5月報稅期內，都可以重新申報更正，國稅局會以申報日期最晚的申報書為準。以使用網路報稅的民眾為例，若申報內容有誤，只要將正確的申報資料重新上傳，就可以覆蓋原本的申報資料。

報稅期限過後才發現報錯稅的民眾，也有補救的機會。國稅局表示，不論是多繳、少退稅，或基本資料填載錯誤，或欲增列、減列扶養親屬，或要主動補報短漏報所得等，在國稅局核定前都可以辦理更正申報。

●紓解資金壓力也有方法

如果是因為臨時資金調度有問題而拖延了報稅，可以善用信用卡的分期繳款來降低負擔；不少銀行都推出小額信貸專案，最低1.58%起，也可以比較利用。

若屬股民，富邦證券指出，股民不必「賣股繳稅」，可使用券商的不限用途借貸服務，改用股票借錢繳稅，等除息後有現金進帳再還錢，讓理財更具彈性。若有壽險保單，也可採用申辦管道多元、撥款快速及手續簡便的保單借款，以降低籌措資金的壓力。

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