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彰化戰備道三型戰機起降 愛國者飛彈現場戒備

貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？

2019-05-28 06:08聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美中貿易戰升級，中國大陸為降低產業衝擊，祭出企業所得稅「兩免三減半」的租稅優惠。華為對台廠採購額高，我產業勢將遭受衝擊，立委郭正亮質疑，政府現在急著要廢除地方無共識、稅收121億的印花稅，卻沒有評估考慮受創產業減免稅費，協助度過難關，「我國稅制調整的邏輯是什麼」？

美中貿易戰陷入僵局，中國態度轉趨強硬，美國雙管齊下封殺華為，華為一年對外採購金額高達670億美元，影響層面擴大，台灣華為供應鏈無一倖免，從上游晶圓代工、封測、IC設計、三五族半導體，到下游被動元件、光學鏡頭、PCB、網通及組裝等恐難逃貿易戰波及。

郭正亮指出，依資策會MIC資料顯示，華為對台廠採購額高達121億美元，其中半導體產業相關高達60億至65億美元、相當2000億元的採購金額，幾乎都在台灣生產，產業受影響，稅收也會受影響，提醒財長蘇建榮「這個議題要放在心裡」。

因應貿易戰升級為科技戰，相較於中國大陸迅速提出減稅措施，郭正亮問蘇建榮有沒有考慮給受創企業租稅優惠？蘇建榮表示沒有，華為是特殊問題，無法對特定產業對個別考量稅法，目前產業創新條例都有給減稅優惠。

郭正亮抨擊，相較於華為採購減少，印花稅是稽徵簡單的憑證稅，這個問題的重要性在哪裡？急迫性在哪裡？為什麼要廢？地方有共識嗎？

蘇建榮表示，過去就有對印花稅調整或廢除的倡議，有其歷史的背景，財政部依行政院長蘇貞昌的指示朝廢印花稅的方向辦理，傾向廢除，但一定會依法由中央籌措財源來彌補，編預算是一種方式，過去土增稅減半也是賦稅署編列預算來支出。

郭正亮則指出，為因應國內外經濟的特殊情況，關稅有機動降稅的機制，貨物稅、營業稅也有類似規定，給予特定產業減稅優惠，建議財政部應提出因應做法。「不知為何現在政府覺得協助台商應變不急迫，廢印花稅卻很急迫？」

立委曾銘宗質疑，印花稅廢除，稅收少121億元，中央要籌措財源，不是只要籌一年或幾年，是每年都要籌，如何彌補？難道要借錢、要舉債嗎？立委費鴻泰也指出，中央說會彌補地方稅收的減少，但中央稅收的餅有變大嗎？蘇建榮坦言，中央的餅沒有增加，但可收支調整，主計總處會統籌分配政府的支出。

華為郭正亮貿易戰
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