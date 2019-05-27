親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

搶先直擊／雲豹裝甲車二代再進化首度曝光

北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢

2019-05-27 17:08聯合報 記者曾增勳╱即時報導

報稅了嗎? 綜合所得稅報稅最後一週，財政部北區國稅局今天中午指出，所得稅報稅統計至今天清晨，包括新北、桃園、新竹、基、宜、花、金、馬9縣市還有55萬納稅人尚未報稅，納稅人完成報稅率約七成八，尚未報稅民眾把握報稅最後一週時間，趕緊抽空上網報稅或到各分局、稽徵所或服務處完成報稅，逾期將加罰滯納金。

北區國稅局表示，所得稅申報期限至本月31日截止，最後一週每天中午不休息、照常收件，31日報稅截止日當天報稅收件至晚上7時，網路申報須在31日當天晚上12時前上傳，提醒納稅人在報稅最後期限完成報稅。

北區國稅局管轄新北、桃園、新竹、基隆、宜蘭、花蓮、金門、馬祖9縣市國稅業務，今年估計轄區綜合所得稅總申報件數240萬1600餘件，該局統計到今天清晨止，完成報稅185萬4700多件，申報率約七成八，尚有約55萬納稅人尚未報稅。

今年北區國稅局發出稅額試算通知報稅125萬4200多件，至昨天止，北部9縣市確認稅額試算納稅人63萬2100多件，完成稅額試算報稅約百分之五十點四，估計近二分之一稅額試算納稅人尚未回覆確認。

北區國稅局官員表示，呼籲符合稅額試算尚未繳稅者，請在本月31日前繳清稅款完成報稅，若是符合稅額試算退稅或不繳不退者，亦請在31日前回覆確認，否則視同未完成報稅，逾期將加罰滯納金，除非納稅人應課所得額未超過25萬元或未申報、漏稅額在1萬5000元以下者，才免加罰滯納金。

所得稅報稅最後一週許多民眾前往北區國稅局上網申報或稅額試算繳稅，北部含金馬9縣市...
所得稅報稅最後一週許多民眾前往北區國稅局上網申報或稅額試算繳稅，北部含金馬9縣市尚有55萬人還沒完成報稅。記者曾增勳／攝影
分享
所得稅報稅最後一週許多民眾前往北區國稅局上網申報或稅額試算繳稅，北部含金馬9縣市...
所得稅報稅最後一週許多民眾前往北區國稅局上網申報或稅額試算繳稅，北部含金馬9縣市尚有55萬人還沒完成報稅。記者曾增勳／攝影
分享
所得稅報稅最後一週，北部含金馬9縣市尚有55萬人還沒報稅，國稅局公告至31日每天...
所得稅報稅最後一週，北部含金馬9縣市尚有55萬人還沒報稅，國稅局公告至31日每天中午照常收件、31日延長收件到晚上7時。記者曾增勳／攝影
分享

報稅國稅局所得稅
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

稅制優化上路 銀行財管客戶逾六成減稅有感

2019-05-27 17:13

報稅最後一周 逾百萬戶還沒申報

2019-05-27 16:00

名模條款 立委建議手機費也可扣除

2019-05-27 14:42

立委批財政部 「減稅部長」獨厚富人

2019-05-27 14:42

憂長照經費減少 立委籲對加熱菸、電子菸課稅

2019-05-27 13:22

富邦證電子憑證報稅 符合條件可獲商品卡200元

2019-05-27 13:05

稅務員開發扶養省稅試算程式 蘇建榮：考慮採用

2019-05-27 12:21

去年減稅逾5000萬有23戶 其中少繳1至3億有10戶

2019-05-27 12:15

減稅5,000萬以上有23戶 藍委盼照顧年輕學貸戶列扣除額

2019-05-27 11:53

要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58

本周拚減稅大紅包？ 蘇建榮：跟選舉沒有關係

2019-05-27 09:52

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

地方印花稅喊廢 短收由中央補足

2019-05-26 22:29

美中貿易戰震盪金融市場 投資盈虧報稅3原則

2019-05-25 13:34

統一發票今天開獎 千萬獎號：03802602

2019-05-25 09:24

報稅倒數一周…賣屋2招能節稅

2019-05-24 14:45

賣預售屋 列財產交易

2019-05-24 02:43

個人出售專利權 要稅

2019-05-24 02:43

出租屋當社會宅 免營業稅

2019-05-24 02:43

新婚、離婚、分居夫妻 怎麼稅

2019-05-24 02:43

營所稅申報 汐止稽徵所有專門服務櫃台

2019-05-23 20:50

報稅將截止 國稅局瑞芳處行動支付送好禮

2019-05-23 20:46

補稅單無人簽收 仍算送達

2019-05-23 14:29

搶著扶養親屬結果要補稅 報稅注意這2點

2019-05-23 10:13

逾期報稅 不能享兩權益

2019-05-23 00:23

企業出售股票 三招節稅

2019-05-22 00:01

凱博觀點／台企分拆登科創板 激發新活力

2019-05-22 00:01

14家境外電商 挹注國庫7.7億

2019-05-22 00:01

財政部：272萬戶尚未報稅 31日前須完成申報

2019-05-21 12:09

逾半未繳稅、確認 國稅局桃園分局籲民眾加速辦理

2019-05-21 09:45

豪雨災損減免 別忘了申請

2019-05-20 23:38

報稅季 釋500億減稅紅包

2019-04-28 01:04

搞不懂2019新制？ 報稅眉角看這裡

2019-04-12 15:27

輕鬆跨出「稅」月！華南銀行「快易貸信貸」免綁約更紓壓

2019-05-15 00:00
看更多

熱門文章

勞動部開支票：蔡總統連任任期 基本工資調升到30K

2019-05-27 12:44

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:45

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

鴻海兌現投資高雄承諾 買1.2萬坪土地生產伺服器

2019-05-27 10:22

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

新台幣平盤開出

2019-05-27 09:13

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

看問題／鈔票換選票…財政爛攤子 全民共業

2019-05-26 23:52

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

選前送紅包 立院本周拚減稅

2019-05-26 23:15

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

陸學名藥商機大 台廠搶先機

2019-05-26 23:00

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

不灰心！京華城三度捲土重來 6月27日開標

2019-05-27 16:39

要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58

美中角力 生醫機會來了

2019-05-26 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top