北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢

2019-05-27 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



您報稅了嗎? 綜合所得稅報稅最後一週，財政部北區國稅局今天中午指出，所得稅報稅統計至今天清晨，包括新北、桃園、新竹、基、宜、花、金、馬9縣市還有55萬納稅人尚未報稅，納稅人完成報稅率約七成八，尚未報稅民眾把握報稅最後一週時間，趕緊抽空上網報稅或到各分局、稽徵所或服務處完成報稅，逾期將加罰滯納金。

北區國稅局表示，所得稅申報期限至本月31日截止，最後一週每天中午不休息、照常收件，31日報稅截止日當天報稅收件至晚上7時，網路申報須在31日當天晚上12時前上傳，提醒納稅人在報稅最後期限完成報稅。

北區國稅局管轄新北、桃園、新竹、基隆、宜蘭、花蓮、金門、馬祖9縣市國稅業務，今年估計轄區綜合所得稅總申報件數240萬1600餘件，該局統計到今天清晨止，完成報稅185萬4700多件，申報率約七成八，尚有約55萬納稅人尚未報稅。

今年北區國稅局發出稅額試算通知報稅125萬4200多件，至昨天止，北部9縣市確認稅額試算納稅人63萬2100多件，完成稅額試算報稅約百分之五十點四，估計近二分之一稅額試算納稅人尚未回覆確認。