憂長照經費減少 立委籲對加熱菸、電子菸課稅

2019-05-27 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



立委江永昌表示，長照經費有八成來自於菸稅，但電子菸及加熱菸儼然形成地下經濟，與傳統紙菸的替代關係，將影響到長照的收入。衛福部、財政部無立法禁止也無法遏止輸入，呼籲應該納入菸酒稅法課稅。

江永昌今天在立院財政委員會指出，我國18歲以上吸菸人口約14.5％，換算下來約287萬2000人。加熱式菸品已多次闖關進入我國，海關採取暫扣手段有助於減緩地下經濟形成速度，但光是漏網之魚的數量顯然也已形成地下經濟，稅收勢必減少。

江永昌表示，加熱式菸品是以「菸柱」替代一般菸草，但因為未納入菸酒稅法規範，現在免課菸稅。他說，國庫署說詞反覆，2016年定義加熱式菸品的菸柱為水、尼古丁與甘油而非菸品，2018年說因該菸草製品屬性未定，不宜以菸酒管理法裁處，應屬尚未開放進口之產品。

他指出，2019年2月國庫署又說劣菸是指違反菸害防制法的尼古丁或焦油含量規定的菸品，但加熱式菸品的菸柱不屬於劣菸，因此按照菸酒管理法無法禁止加熱式菸柱的輸入。

財政部長蘇建榮表示，國庫署的態度並無反覆，有關家加熱菸、電子菸要如何定義及管理，包括菸柱算不算是菸草等，財政部尊重衛福部的意見，並與衛福部研商，依法辦理。

江永昌表示，既然海關採暫扣處理，且電子菸、加熱菸也都尚未合法，為何路上有實體店，網路上有代購社團。台灣現在無疑存在著電子菸、加熱菸的地下經濟，但抽電子菸、加熱菸卻關稅、菸稅、健康福利捐（菸捐）、營業稅都不用課。

江永昌建議，財政部應針對電子菸、加熱式菸品制定獨立的菸稅規範，將其列入課稅範圍，以免我國稅基流失。