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尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

去年減稅逾5000萬有23戶 其中少繳1至3億有10戶

2019-05-27 12:15聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

去年稅改減稅，今年5月報稅大家都感受到好處。立委曾銘宗今天在立院財政委員會質詢時表示，財政部估計去年稅改，，「386萬戶」平均每戶減稅1萬1000元，但是大減稅1至3億元的有10戶，減5000萬至1億元的有13人，減稅超過100萬元的有1078戶，高度不公平。

曾銘宗及費鴻泰批評，去年稅改大幅度協助有錢人，有23戶減稅5000萬元以上，但是財政部卻不支持稅損10-15億元的學貸扣除額，和稅損60億元的長照扣額加碼。

蘇建榮表示，去年稅改後，將薪資特別扣除額和標準扣除額調高，就是已將學貸考慮在內，讓低薪族都不會被課到稅；月薪3萬、年薪40萬元以下都免繳稅，還有其他扶養親屬等扣除額。

針對富人因稅改而大減上億元的稅，立委郭正亮表示，賺錢多的人、稅繳得多，一定也減稅多；很多富人都是公司老闆，會因營所稅、兩稅合一取消等被加稅。立委余宛如也表示，減稅讓綜所稅稅收創5年新低，但會有刺激經濟的效果。

蘇建榮解釋，雖然富人因為綜所稅而減稅金額高，但富人絕對金額繳得多，稅收三分之一是高所得者所貢獻，在比例上高所得者沒有減得比較多。

立委賴士葆則批評，蘇建榮上任時說要通盤檢討扣除額的項目，因為租稅負擔率太低，扣除額占比過高，稅基太弱，但現一直在減稅，「嘴巴講一套，做的是一套」，反其向而行，可以號稱「蘇建榮減稅部長」。

蘇建榮表示，扣除額後續會持續檢討，但長照扣除額因各界都有共識，所以優先來推動。因應課稅環境的變化，未來也會注意數位交易對稅收的影響。

財政部長蘇建榮。記者鄭超文／攝影
財政部長蘇建榮。記者鄭超文／攝影
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