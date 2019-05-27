要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



本周立院財政委員會將審查多項減稅方案，是否是大選將近拼減稅大紅包？財政部長蘇建榮今天在財委會會前受訪時否認有選舉因素。他指出，長照扣除額是民眾基本生活需要，過去在檢討扣除額稅改，已將長照扣除額列為優先考量，立委都有共識，所以先提出。

立法院本會期將結束，委員會進入最後一周，將審查名模條款、長照扣除額及大降關稅，還要送出海外資金匯回租稅特赦的大禮，藍綠立委也競相提案加碼。

今天財委會將審查「海關進口稅則部分稅則」修正草案、「所得稅法第14條、第126條」修正草案及「所得稅法第17條」（名模條款、長照扣除額）修正草案。

媒體詢問，政府承諾印花稅由中央補足差額，若現上加上多項減稅法案要推動，一來一往的差額如何彌補？蘇建榮表示會按照財劃法規定辦理。

蘇建榮表示，去年稅改方案，（減稅）讓民眾非常有感，一方面是這幾年財政稅收相對比較好，另一方面是面對中美貿易摩擦及國際經濟情況的不確定性影響經濟表現，考慮到整體國家經濟的發展，提出相關措施可以刺激內需，也是一個提振經濟的一種方式。