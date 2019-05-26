廢印花稅若有短收 蘇揆：中央全額補足

2019-05-26 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



工商協進會日前在與行政院長蘇貞昌早餐會時，提出廢除印花稅的建議，蘇揆表示，這對於不合時宜的法令，他們有勇氣將之由財政部考慮廢除，因為是地方稅，會先與地方商量，若地方因此有短收，當然都由中央全額補足。

工商協進會理事長林伯豐21日於行政院早餐會中，表示印花稅、貨物稅等稅制不合時宜，且有重複課稅的疑慮，建議應該取消。蘇揆也在會中當場回應表示，會以經濟發展為優先，研議取消稅率，並要求財政部在一個月內提出作業方式。

財政部長蘇建榮23日受訪時表示，過去實施加值型營業稅後，即有討論印花稅是否要適當廢除，這三、四十年來都有廢除聲音，但中央減稅需要找到替代財源，會依照財劃法規範處理。對於廢除後的財源缺口，蘇建榮表示過去土地增值稅減半課徵，由賦稅署編預算補助也是一個方式，不一定要修財劃法。

蘇揆在臉書指出「印花稅該改革，地方財源不改變」，表示這兩年來（財政）不但能有收支平衡，而且從去年完成的決算來看，甚至有賸餘，除了用來大舉還債外，對於不合時宜的法令，有勇氣將之交由財政部考慮廢除。

蘇揆也指出，因為印花稅是地方稅，行政院會先與地方政府商量，若地方因此稅收有短收，當然都由中央全額補足，「不用擔心」。