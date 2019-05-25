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千萬得主是你嗎？快來對3-4月統一發票中獎號碼

是你嗎？3-4月統一發票千萬大獎開出了

2019-05-25 12:56經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

2019年3-4月統一發票今（25）日開獎，其中千萬大獎中獎號碼03802602，其他特獎號碼為00708299、頭獎33877270、21772506、61786409，增獎六獎為136、022。

統一發票
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