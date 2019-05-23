營所稅申報 汐止稽徵所有專門服務櫃台

2019-05-23 20:50 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



五月報稅月，除個人綜合所得稅外，營利事業所得稅也同時開徵，國稅局汐止稽徵所準備了服務櫃台，提供申報服務。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 五月報稅月，除了個人的綜合所得稅之外，營利事業所得稅，也同時開徵，期限一樣是到五月底，和往年一樣，國稅局汐止稽徵所，除了呼籲多用網路之外，在九樓也準備了服務櫃台，提供申報服務，也呼籲民眾如期申報。

107年度，營利事業所得稅申報日起跑，經過20天，根據國稅局汐止稽徵所統計，申報數連同網路申報的，大概有六成左右。國稅局申報收件服務除了正常上班日之上班時間外，5月27日至31日亦提供中午加班服務，而5月31日當天延長收件時間至晚上7點；如採網路申報上傳可至晚上12點，請多多利用網路申報，省時又便利。

國稅局汐止稽徵所稅務員曹如秀表示，107年2月7日總統公布所得稅制優化方案，修正所得稅部分條文，有關營利事業所得稅相關的就有三項，第一廢除兩稅合一部分設算扣抵制度，從107年1月1日起，刪除營利事業設置股東可扣抵稅額帳戶，故今年5月辦理107年度營所稅申報，無須申報股東可扣抵稅額帳戶變動明細表。二、調整營所稅稅率結構，由17％調高為20％，惟課稅所得額50萬元以下之營利事業，分3年漸進式每年調高1％，即107年度稅率為18％。

稅務員曹如秀指出，另外，資合夥組織所得免徵營所稅，惟仍應辦理申報並核實計算營利事業所得額，以併計出資人綜合所得稅核課。

國稅局汐止稽徵所，在行政大樓的九樓跟十樓，為了區隔報稅人潮，也特地在九樓，設置業利事業所得稅的申報櫃台，還設有DIY申報專區，民眾可以自行在這裡上網，有問題還有專人協助。申報時間，一樣是到五月底，國稅局也請納稅義務人別忘了如期申報，以免受罰。