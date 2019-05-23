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報稅將截止 國稅局瑞芳處行動支付送好禮

2019-05-23 20:46觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導

到國稅局瑞芳服務處使用線上行動支付繳稅，商品禮券五萬元的抽獎外，還會贈送好禮。 ...
到國稅局瑞芳服務處使用線上行動支付繳稅，商品禮券五萬元的抽獎外，還會贈送好禮。 圖／觀天下有線電視提供
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五月底報稅即將截止，為推廣多元繳稅服務，從五月開始，只要戶籍設在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮轄區，到國稅局瑞芳服務處現場使用線上行動支付繳稅，除了有商品禮券五萬元的抽獎外，現場還會贈送好禮，歡迎民眾踴躍來使用。

五月報稅月即將來到尾聲，不少民眾在這陣子趕緊來到國稅局瑞芳服務處繳稅，今年制度上有多項調整，諸如標準扣除額提高至120000，薪資扣除額提高至200000，身心障礙扣除額提升至200000，幼兒學前扣除額提升至120000等等，提醒民眾多加了解，以免錯失個人權益。

今年扣除額提高，讓中低所得的民眾減少負擔，北區國稅局也提供線上取號服務，民眾可透過北區國稅局官網線上取號，到報稅現場掃描QRcode或輸入手機號碼完成報到，便可減少等候時間。

北區國稅局瑞芳服務處主任黃盛德表示，因應報稅期將截止，在5/27至5/31期間，國稅局瑞芳服務處午間加班收件不休息，5/31當天也會加班到晚上七點，讓下班民眾能趕來報稅，而5/27下午一點半到兩點為萬安演習，會暫停收件作業，請民眾多加注意，別錯過報稅的時間。

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