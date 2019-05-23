廢印花稅 藍委：中央請客、地方買單

2019-05-23 16:44 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



立委賴士葆23日質詢財政部長蘇建榮廢印花稅進度，質疑沒配套措施恐淪為中央請客卻由地方買單。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

政府取消印花稅，卻由地方買單？日前行政院長允諾工商界將取消印花稅與貨物稅，賴士葆23日質詢財政部長蘇建榮廢稅進度，蘇建榮表示仍在研議，卻無法提出具體配套措施。立委王榮璋也質問，貨物稅減稅後是否能實質回饋消費者？蘇建榮表示，會透過行政措施要求廠商降價。

賴士葆會中以印花稅收最多的台北市為例，一年超過40億，中央取消印花稅後如何彌補地方財政的衝擊？蘇建和回應，將依現行財政收支規範來彌補地方財政損失，但針對具體配套措施卻無法回答，遭賴士葆質疑廢稅政策是中央請客，地方買單。

立委林德福也說，蘇院長允諾工商界取消印花稅，事先卻未與財政部充分溝通。蘇建和表示，要完全廢除不可能馬上做到，他也承諾1個月內將慎重研議，但無法保證下會期是否可提出財政部的廢稅配套措施，僅答覆「盡速提出」。

林德福質疑，行政院還沒準備好配套措施，就承諾廢印花稅根本是在畫大餅，他認為，廢印花稅的完整規劃目前看來遙遙無期。不過立委吳秉叡緩頰，廢除印花稅需要修法，政策的研擬還要多與地方溝通，他建議財政部要想好配套再送立法院審議，目前不宜太急。

立委王榮璋指出，工商界要求印花稅與貨物稅全免，其中貨物稅一年稅收達1800億，原本都是由消費方承擔，若未來廢稅後是否可減少消費者負擔，或是又進入企業界的口袋？蘇建和回應，未來研擬廢稅將透過行政措施要求廠商降價商品。

【更多精采內容，詳見 】