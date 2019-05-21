針對高資產家庭 這方法讓你保全資產、移轉財富

2019-05-21 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



綜所稅申報將截止。聯合報系資料照片／記者鄭媁攝影 分享 facebook 綜所稅申報將截止，針對高所得、高資產的家庭，元大銀建議，可有效的運用「保險」，不僅可降低身後遺產、移轉財富，更有保障自己及遺屬生活的功能。

今年是面臨綜合所得稅法新制，並延續房地合一、遺產及贈與稅率調升、反避稅規定和全球金融帳戶資訊透明化等影響的年度，如何選擇對的投資工具，讓資產保全、增值及移轉，是高所得、高資產家庭須面對的重要課題。

元大銀行建議，有財富傳承需求的高所得、高資產家庭，可預先盤點整體資產狀況，就資產總額及類型等進行相關的傳承規劃，如以將財產留給想照顧的人，且對財產具控制權利的角度來看，「保險」不失為保全資產、移轉財富的最適工具之一。

元大銀行建議高所得、高資產家庭，可善用每人每年220萬贈與稅免稅額，透過分年贈與保費的方式，替子女購買保險，移轉財富並降低身後遺產，另可再將一部份資產投入購買以自己為要、被保險人及生存受益人的保險，依據稅法如未涉有規避相關稅賦情形者，要保人與生存受益人為同一人，不論是一次領取的滿期金或定期領取的年金或生存還本金，都不必繳納所得稅，身故時已指定受益人的死亡保險金亦不必納入遺產，計算遺產稅。至於受益人領取的死亡保險金，每一申報戶領取的保險金額若無超過新台幣3,330萬元，無須納入個人基本所得額計算最低稅負。