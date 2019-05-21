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與工商協進會座談 蘇揆：經濟優先、稅收其次

2019-05-21 11:44經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

工商協進會今（21）日早上與行政院長蘇貞昌進行座談會，是蘇上任以來首次。理事長林伯豐會後表示，蘇貞昌會中明確指示《產創條例》修訂應以經濟發展、創造就業會為優先，將稅收考量放到最後。

去年《產業創新條例》修正時，財政部不支持研發投資抵減加碼，產業最終期待落空。當時工商團體狠批財政部根本搞錯方向，「觀念」落伍。

林伯豐指出，這次蘇貞昌會中明確表態，要以經濟利益為優先考量，財政收入放在後面再來解決。

另外，針對印花稅和貨物稅等不合宜稅制，林伯豐稱蘇認為印花稅不合時宜，指示財政部在餘裕及堅持財政紀律的情況下，一個月提出作業方式。

富邦集團董事長、工商協進會副理事長蔡明忠會中提到，政府應對跨境電商來台貨品進行管制，這些跨境電商進口台灣電商不能販賣的物品，形成境內外電商不公平競爭。

蘇貞昌對此僅回應，請財政部研議合宜對策，協助企業把關境外商品銷台威脅。

此外，面對全球爭搶人才，晶華董事長、工商協進會常務理事潘思亮向政府提出建言，服務業缺工相當嚴重，可參考日本制度，讓在台灣大學畢業的僑生獲得五年實習簽證，並投入服務業。

蘇貞昌對此表示，僑外生評點制度應予以檢討，但在未有改善前，會指示外交部提供僑外生申請問件及手續便利措施。

跨境電商蘇貞昌財政部

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