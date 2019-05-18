親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華郵政爆爭議
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

陳敏鳳預言：韓國瑜胡亂發言 民調恐跌破3成

日職／王柏融休2天重回先發 對軟銀扛第五棒DH

5月過一半 已五成民眾完成報稅

2019-05-18 11:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

綜合所得稅結算申報期間自5月1日起至5月31日止，已經過了一半。財政資訊中心統計，截至5月17日（五）下午5時止，已有197萬5000戶完成網路報稅，比去年同期成長9.92％；稅額試算申報完成數也很高，比去年同期成長33％。官員表示，今年大家動作有快一點，但還是有約五成民眾尚未完成報稅。

官員分析，今年股利稅改上路，稅制變得比較複雜，有十種不同的算法得出十種不同的結果，民眾愈來愈難自己算，所以特別需要稅額試算及報稅軟體的協助。尤其是符合稅額試算條件的民眾，所得相對單純，看看試算結果沒錯就申報了，所以透過稅額試算完成報稅的戶數較去年增加很多。

官員表示，大部分民眾對報稅還是習慣「能拖一天是一天」，總是要等到最後一刻，其實稅額試算服務及網路報稅都非常方便，採用信用卡或帳戶轉帳繳稅等都有延遲繳稅的好處，呼籲民眾儘早繳稅「早申報、早安心」，不要都擠在5月的最後幾天。

去年財政部首創推出Mac版線上報稅系統，獲得民眾好評，因此今年新增Windows作業系統的線上版，讓民眾可以直接透過國稅局的線上網站報稅，不必下載軟體。財政資訊中心表示，目前已有42.8萬戶，使用線上報稅完成報稅，預期今年會有100至150萬戶會採用方便的線上報稅系統來報稅。

財政資訊中心統計，截至5月17日（五）下午5時止，已有197萬5000戶完成網路...
財政資訊中心統計，截至5月17日（五）下午5時止，已有197萬5000戶完成網路報稅，比去年同期成長9.92％。本報資料照片
分享

【相關閱讀】


‧ 專題／搞不懂2019新制嗎？ 報稅眉角看這裡

報稅軟體作業系統

相關新聞

同婚過關 配偶稅事無縫接軌

2019-05-17 23:06

同婚專法 剩餘財產分配請求權…不變

2019-05-17 23:03

財政部臉書現彩虹 小編又被讚「真的粉會！」

2019-05-17 22:15

大學生組隊服務 淡水報稅不再困難

2019-05-17 21:21

同婚專法三讀 會計師：有權利也有義務要合併報稅

2019-05-17 18:42

同婚專法三讀 所得稅法無須修法、明年報稅即可適用

2019-05-17 16:49

保險費報稅 不是什麼都能列

2019-05-17 14:17

同志結婚 隔年要合併報稅

2019-05-17 13:44

有限合夥報稅 可盈虧互抵

2019-05-16 23:09

診所賣營養品 屬銷貨行為

2019-05-16 23:09

企業偷排廢氣 追繳不法所得

2019-05-16 23:09

虛擬幣平台手續費收入 要稅

2019-05-16 23:09

網路報稅 可首批拿到退稅

2019-05-16 14:22

醫師、律師執行業務者 設算報稅留意新規定

2019-05-16 14:22

買節能家電退稅 採3方式辦理

2019-05-16 14:05

加入社會住宅 包租公報稅省很大

2019-05-16 13:26

影／報稅沒？ 立委節稅小撇步大公開

2019-05-16 11:42

雲端發票 增40萬組500元獎

2019-05-16 00:02

買農地未過戶轉售 要稅

2019-05-16 00:02

宗教團體免稅 有三要件

2019-05-16 00:02

買節能電器減稅 門檻提高

2019-05-16 00:02

買這3種電器 6月起可減稅

2019-05-15 23:47

繳稅怎麼聰明選？這幾種方式會馬上扣款

2019-05-15 12:03

立院今審資金匯回專法 最低稅率4％立委主張再降

2019-05-15 06:19

承攬大廈管理 要稅

2019-05-15 00:39

報錯稅 月底前更正

2019-05-15 00:39

境外電商報稅 賣給誰是關鍵

2019-05-15 00:39

房客代繳稅款 列計房東所得

2019-05-15 00:39

150萬戶完成網路報稅 想趕第一批退稅只能用這招

2019-05-14 12:48

不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

2019-05-14 09:00

財部修法…滯納金加徵率大降 還可加息分期繳

2019-05-14 00:23

滯納金總加徵率擬降至10%

2019-05-13 23:44

申請退還稅款時限將延長

2019-05-13 23:44

重購退稅 五年禁止移轉

2019-05-13 23:44

機關團體報稅 別踩四地雷

2019-05-13 23:44

重大逃漏稅擬加重處罰 最長十年刑期、1億元罰金

2019-05-13 22:27

欠稅數億罰6萬就解套 財政部擬增名醫逃稅條款

2019-05-13 21:22

稅捐滯納金大降 加徵率最高10%

2019-05-13 14:30

國稅局：網路報稅有新增資料 須補送證明

2019-05-13 14:07
看更多

熱門文章

美國祭禁令 台積電：初估後繼續出貨華為

2019-05-17 19:23

小英台南宣布好消息 今年經濟成長會是「四小龍之首」

2019-05-17 12:47

美堵華為 台積、聯發科應變

2019-05-17 23:34

信心難聚 台幣匯率午盤重挫1.07角續創逾二年新低

2019-05-17 13:16

美封殺華為 重擊供應鏈

2019-05-17 23:45

美封殺華為 37家台廠恐受波及

2019-05-17 23:45

新台幣重貶1.32角 收31.297元

2019-05-17 16:15

夏普新一屆董事候選人名單 劉揚偉退出

2019-05-17 20:02

同婚專法三讀 所得稅法無須修法、明年報稅即可適用

2019-05-17 16:49

外資信心鬆動 新台幣重貶1.32角收31.297元

2019-05-17 16:49

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

受到華為衝擊？ 鴻海FII回應了

2019-05-17 19:17

談政治蟑螂 五屆立委感慨：立委可信度只比師公好一點

2019-05-17 13:20

中華郵政總經理今交接 卸任的陳憲著未出席

2019-05-17 14:12

美國封殺華為 沈榮津：對台灣產業影響有限

2019-05-17 15:58

如新生活台北旗艦館開幕 打破直銷傳統行銷模式

2019-05-17 22:34

男版貴婦奈奈騙20億》「這種」投資往往是詐騙！市場現實：真那麼好賺也輪不到你...

2019-05-17 15:20

同志結婚 隔年要合併報稅

2019-05-17 13:44

國有地疑遭五鬼搬運？ 王鴻薇：假都更之名行開發之實

2019-05-17 14:54

台商回流熱 經濟部擬釋台糖土地

2019-05-17 23:58

台灣鋼鐵集團五家掛牌公司 首季獲利改寫紀錄

2019-05-17 16:57

貿易戰逃命 童子賢：別慌，沒這麼嚴重

2019-05-18 00:12

堅持交班 郭台銘：還是會很關心鴻海發展

2019-05-17 14:03

日全家、頂新鬧拆夥 愈演愈烈

2019-05-17 23:21

童子賢看美中貿易戰 不會毀滅世界

2019-05-17 23:30

今年PCB產業 聚焦6大風向球

2019-05-17 14:32

新零售董事會通過減資73.71% 彌補虧損

2019-05-17 21:48

童子賢看貿易戰 沒嚴重到像薩諾斯彈指一下世界就毀滅

2019-05-17 15:25

熱錢匯出 台幣周貶3.39角

2019-05-18 00:43

台商回流熱 經部釋台糖土地

2019-05-17 23:07

一個月內挨罰3次 南山人壽再吞240萬罰單

2019-05-17 21:58

友達參展美國SID 獲最佳大型展位獎

2019-05-17 15:05

寶佳籲台新、永豐金增加董事

2019-05-17 23:28

財政部臉書現彩虹 小編又被讚「真的粉會！」

2019-05-17 22:15

同婚專法過關 唯一挺同卡刷卡現金回饋最高1.6%

2019-05-17 19:26

反擊朱立倫 經濟部次長曾文生：誤解離岸風電

2019-05-17 20:50

勵進研究船首航 勾勒南海4000公尺傳奇海山

2019-05-17 14:35

同婚專法三讀 會計師：有權利也有義務要合併報稅

2019-05-17 18:42

Nespresso攜全台逾1,300家 加入免郵資郵局回收服務

2019-05-17 19:44

中華郵政標案延燒 林佳龍：物流園區要符合公益

2019-05-17 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top