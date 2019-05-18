5月過一半 已五成民眾完成報稅

2019-05-18 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



綜合所得稅結算申報期間自5月1日起至5月31日止，已經過了一半。財政資訊中心統計，截至5月17日（五）下午5時止，已有197萬5000戶完成網路報稅，比去年同期成長9.92％；稅額試算申報完成數也很高，比去年同期成長33％。官員表示，今年大家動作有快一點，但還是有約五成民眾尚未完成報稅。

官員分析，今年股利稅改上路，稅制變得比較複雜，有十種不同的算法得出十種不同的結果，民眾愈來愈難自己算，所以特別需要稅額試算及報稅軟體的協助。尤其是符合稅額試算條件的民眾，所得相對單純，看看試算結果沒錯就申報了，所以透過稅額試算完成報稅的戶數較去年增加很多。

官員表示，大部分民眾對報稅還是習慣「能拖一天是一天」，總是要等到最後一刻，其實稅額試算服務及網路報稅都非常方便，採用信用卡或帳戶轉帳繳稅等都有延遲繳稅的好處，呼籲民眾儘早繳稅「早申報、早安心」，不要都擠在5月的最後幾天。