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大學生組隊服務 淡水報稅不再困難

2019-05-17 21:21觀天下 記者許端驛/淡水報導

北區國稅局淡水稽徵所有真理大學、淡江大學、德明財經科技大學及台北商業技術學院四所...
北區國稅局淡水稽徵所有真理大學、淡江大學、德明財經科技大學及台北商業技術學院四所大學，共84名學生為民眾服務報稅。 圖／紅樹林有線電視提供
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每年到了5月報稅的季節，真理大學都會派出財稅系大四的學生到淡水國稅局協助報稅的民眾，但今年更增加有四所大學，每天有25到30位學生組成的報稅服務隊，面對民眾的報稅問題，將在校所學的相關理論，實際的應用，讓報稅不再是一件困難的事。

今年北區國稅局淡水稽徵所搬到更大的辦公空間後，服務也增加許多。今年輔導教室空間加大，電腦櫃台也比往年增加，另外今年申報期間共有真理大學、淡江大學、德明財經科技大學及台北商業技術學院四所大學，共84名學生為民眾服務。

淡水稽徵所陳美秀表示，今年起北區國稅局轄區，有22個據點開放線上取號服務，民眾可利用手機到北區國稅局網頁，選擇自己想要前往的單位，線上取號，畫面上有叫號進度及等候人數，民眾看自己拿到的號碼對照等候人數，就可估計當天自己在什麼時間到達現場，節省等待時間。

此外今天有八十多位相關科系的大學生，來到國稅局實習，學生說，除了學校學習書本的理論之外，實際來到報稅現場幫助民眾操作，並且幫民眾試算最節省稅金的公式，也是一種學習，更增加報稅實務上的經驗，面對民眾的報稅問題，將在校所學的相關理論，實際的應用，讓報稅不再是一件困難的事。

淡水大學生淡江大學

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