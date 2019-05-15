立院今審資金匯回專法 最低稅率4％立委主張再降

2019-05-15 06:19 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



立法院財政委員會今天審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，讓藏富於境外的個人及企業，只要2年內匯回境外賺的錢並符合相關資金運用限制，原本要課20％海外所得或營所稅，可優惠降為最低4％，以吸引資金回台。許毓仁等立委則主張稅率更進一步優惠至2％，但不可用於金融投資。

財政部表示，面對中美貿易戰、全球反避稅措施行等全球經濟與租稅環境變遷，台商有調整投資架構及全球營運布局而匯回資金的需求。

有所得才有課稅問題，但很多富人反應，累積境外多年的資金，是不是所得有辨識上的困難；部分企業則有長期將境外轉投資盈餘累積不分配、不繳稅的情形。

為使台商資金可安心回台，並引導回流資金挹注我國產業及金融市場，促進經濟發展及增加就業，財政部在符合洗錢防制、促進經濟發展及維護公平三原則下，研擬符合國際洗錢防制與租稅規範的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（境外資金匯回專法）。

財政部表示，境外資金匯回專法可解決富人無法完納稅捐，及企業將境外轉投資盈餘累積不分配、不繳稅的問題，促進境外資金回流挹注產業及金融市場，有助於我國經濟成長及增加就業。

財政部指出，境外資金匯回專法有配套嚴謹的管理運用規範，可降低對匯率及不動產市場的影響。

境外資金匯回專法規定，匯回資金要符合洗錢防制規定，審核通過後匯入專戶，不得用於投資不動產。匯回資金5%限額內可自由運用，其餘若不進行實質投資， 25%限額內可存入信託專戶或證券全權委託專戶內從事金融投資，但要在專戶內存放達5年，自第6年開始才得以分年提取三分之一。

若符合上述規定，資金匯入專戶時扣取稅款，第1年匯回稅率8%；第2年匯回稅率10%。於規定期限完成實質投資就退稅50％，即實質稅率4%或5%，以鼓勵實質投資。