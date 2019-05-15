輕鬆跨出「稅」月！華南銀行「快易貸信貸」免綁約更紓壓

2019-05-15 00:00 文／ 華南銀行



圖／華南銀行 提供 分享 facebook

一轉眼，報稅的季節又到了！今年政府祭出全民減稅大紅包，包含調降所得稅率、調高薪資特別扣除額等，讓許多民眾省下不少錢。然而，對於口袋不夠深的小資族來說，每月薪水與開銷剛好打平，哪有多餘的錢來繳稅？若想擺脫這個窘境，建議可善用銀行優惠信貸，「貸」您輕鬆跨出「稅」月。

華南銀行提供「快易貸」信貸專案，前3個月年利率最低1.58%起，最高貸款金額達200萬元，手續費7,000元，免綁約，免保人，不會因提早還款而被收取違約金。以借款金額30萬元，借款期間5年為例，總費用年百分率約3.29~8.94%，前3個月每月攤還本息約5,200元，第4個月起每月攤還本息約5,300元。讓民眾在緊迫的「稅」月中，能喘一口氣，在資金運用上也可以更靈活有彈性！

華南銀行特別提醒民眾，申辦信貸不能只注意利率高低，更要留意契約是否有綁約(提前清償違約金)條款，一般而言，若有此條款，則提前清償就得多負擔3~4%不等的違約金，因此，在申貸前請民眾務必多加留意，信貸商品是否有明定「綁約期間」，避免多花冤枉錢。目前華南銀行之信貸商品均無綁約，民眾可隨時還款，彈性運用，不會被收取違約金。

此外，華南銀行更提供數位化金融服務，申請信貸不必像過去一樣要等上好幾個工作天，只要透過手機、平板及電腦，到華南銀行「快易貸」網路平台線上申請，3分鐘即可取得信貸額度與利率之試算值，年滿20歲以上且現職服務6個月以上的民眾，都可透過網路申請。

另外，針對華銀既有存款及放款客戶，華南銀行也提供更貼心的服務。只要備齊相關文件，最快3小時便可得知核准結果，並於當天完成撥款，讓納稅人無須苦苦等候，讓人更省時省力、輕鬆迅速地完成繳稅義務。建議有需求的民眾，可立刻透過華南「快易貸」平台，動動手指，快速試算自己的專屬額度與利率。「快易貸」平台除了可自動試算貸款金額及利率，也會算出每月應繳款金額，幫助您清楚掌握財務規劃，讓您在惱人的「稅」月中，仍可實現自己的夢想，享受輕鬆自在的樂活人生！ 現在就來體驗》

華南銀行快易貸線上試算網址

https://goo.gl/qUnPc5