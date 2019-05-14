親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服擬罷工
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

台灣客沖繩自駕撞傷男童 達人：沒保險恐賠慘+被判刑

日職Live／王柏融連兩打席上壘 第三打席飛球出局

150萬戶完成網路報稅 想趕第一批退稅只能用這招

2019-05-14 12:48經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

5月要報稅，如果想早點收到退稅款，因為已經超過5月10日，目前只能利用網路申報，或選擇網路確認稅額試算書，經核定屬於退稅案件，將可列為第一批退稅，在今年7月31日即可收到退稅款。

由於使用二維條碼或人工申報書，以及以書面確認稅額試算等方式申報綜合所得稅又想要在第一批退稅，必須在5月10日前向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，目前只能以網路申報或以網路確認稅額試算方式，才趕得上列為第一批退稅的對象。

財政部賦稅署表示，綜所稅結算申報經核定屬於退稅案件，將列入第一批退稅，在7月31日即可收到退稅款，申報時如果採用存款帳戶轉帳劃撥退稅者，退稅款在7月31日當日即會直接撥入指定的存款帳戶，是最安全且快速的方式；如果沒有採用轉帳劃撥退稅方式，稽徵機關將會寄發退稅憑單，民眾再持憑單至金融機構提兌。

至於第二批退稅時間在今年10月31日，適用對象為5月10日前非向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，以及在5月11日至5月31日以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算等方式報稅者。

第三批退稅的適用對象則是逾5月31日以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算寄送退稅確認書，或是在申報時屬於自繳經查屬於退稅案件者，退稅時間為明（2020）年1月20日。

據統計，截至今（14）日上午3時，已使用網路完成報稅者共149.6萬件，約占總戶數的23%，相較去年同期則略增20萬件。

報系資料照
報系資料照
分享

稅款報稅

相關新聞

不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

2019-05-14 09:00

財部修法…滯納金加徵率大降 還可加息分期繳

2019-05-14 00:23

滯納金總加徵率擬降至10%

2019-05-13 23:44

申請退還稅款時限將延長

2019-05-13 23:44

重購退稅 五年禁止移轉

2019-05-13 23:44

機關團體報稅 別踩四地雷

2019-05-13 23:44

重大逃漏稅擬加重處罰 最長十年刑期、1億元罰金

2019-05-13 22:27

欠稅數億罰6萬就解套 財政部擬增名醫逃稅條款

2019-05-13 21:22

稅捐滯納金大降 加徵率最高10%

2019-05-13 14:30

國稅局：網路報稅有新增資料 須補送證明

2019-05-13 14:07

股利合稅、分開稅？ 掌握4訣

2019-05-13 13:56

失業和無薪假者 所得稅研擬可分三年繳納

2019-05-13 09:03

無應納稅額 仍須申報

2019-05-12 22:38

保費列舉扣除 避開兩大錯誤

2019-05-12 22:38

財部擬加重逃漏稅處罰 最重處十年有期徒刑

2019-05-12 00:36

前4月稅收4759億元 續創新高

2019-05-11 14:17

前四月稅收4,759億 創高

2019-05-10 23:28

貿易戰波及 1至4月證交稅減17％

2019-05-10 23:23

想儘早領到退稅 3種人10日前得完成申報

2019-05-10 12:10

中信證券憑證報稅免出門 新戶獲贈LINE Points點數

2019-05-10 07:00

換車前六個月減稅期 以報廢前一日計算起

2019-05-09 23:21

房屋不再供營業使用 即時申報避免多繳稅

2019-05-09 23:20

日商盈利減免稅 先繳後退

2019-05-09 23:20

企業盈虧互抵 兩個但書

2019-05-09 23:20

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 16:03

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 16:01

拉近你與稅的距離 馬卡龍女孩露臉了！

2019-05-09 14:08

託人報綜所稅 短漏補帶罰

2019-05-08 23:56

包租公報稅 別踩三條紅線

2019-05-08 23:56

電子計算機發票落日 延期

2019-05-08 23:56

宴客未登記 不能列報配偶

2019-05-08 23:56

房東報稅 避開三大地雷

2019-05-08 19:06

為何收不到稅額試算通知書 原因有這些

2019-05-08 19:01

把好康拿好拿滿！刷卡繳稅前 先看清遊戲規則

2019-05-08 14:23

拚現金回饋、滿額禮…比比看 找出你的繳稅神卡

2019-05-08 14:22

同婚過後 明年就能一起報稅

2019-05-08 10:35

買賣房產3大節稅法 房仲提醒記得舉證

2019-05-08 05:49

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51
看更多

熱門文章

睽違近七個月 新台幣匯率貶破31元大關

2019-05-13 16:22

納智捷 S5 GT/GT225售價高CP69.9ㄧ89.9萬元

2019-05-13 14:39

存股族熱愛的合庫金今法說 首季稅後純益40.61億元

2019-05-13 14:39

影／最美麗的罷工投票 長榮空姐投票踴躍相挺工會

2019-05-13 17:24

不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

2019-05-14 09:00

熱錢撤出 台幣爆量貶破31

2019-05-14 00:40

郭台銘表態選總統後 鴻海市值跌兩座101

2019-05-13 14:34

MSCI台股成分股 小型指數增10刪5

2019-05-14 08:28

貿易戰升級 大摩喊「賣」台股、估台幣下月貶至31.2

2019-05-14 01:57

鴻海新董座 點名劉揚偉

2019-05-14 01:04

國稅局：網路報稅有新增資料 須補送證明

2019-05-13 14:07

欠稅數億罰6萬就解套 財政部擬增名醫逃稅條款

2019-05-13 21:22

供電拉警報 台電提大潭七號機展延案

2019-05-14 00:20

智崴高層異動 潤泰集團投資管理處副總接手董座

2019-05-13 18:10

裕隆旗下納智捷 新車搶市

2019-05-14 00:55

PC品牌廠 擬調漲在美售價

2019-05-14 01:00

友達搶攻智慧生活商機 SID秀系列MiniLED背光顯示面板

2019-05-13 19:49

鴻海劉揚偉 資歷豐富

2019-05-13 23:32

美中貿易戰 王美花：電子五哥恐受嚴重衝擊

2019-05-14 12:09

台幣 還有下探空間

2019-05-14 00:39

中美貿易戰／電子五哥備戰 郭台銘回深圳坐鎮

2019-05-14 12:19

勞動部：員工罷工雇主可停付薪資 但勞健保不能停

2019-05-13 19:39

友達系列Mini LED產品 搶攻全方位智慧生活商機

2019-05-13 14:33

永豐銀 要搶對岸消金大餅

2019-05-14 00:34

律師：長榮航三不措施 未違法

2019-05-14 00:54

全球平板出貨 連18季衰退

2019-05-14 00:57

員工罷工期間公司可停止員工福利？勞動部說話了

2019-05-13 19:44

擬砍年終長榮空服被激到 學者估罷工投票通過率9成

2019-05-13 14:30

退出餐飲業龍頭投入公益書屋 戴勝益：會用30年好好做

2019-05-13 19:09

長榮空服若罷工神救援 華航：強烈建議要有預告期

2019-05-13 14:30

台電大潭機組展延 卡關

2019-05-13 23:33

群創深耕工控顯示器市場 SID秀成果

2019-05-13 17:01

長榮航罷工 估端節或暑假發動

2019-05-14 00:54

美中貿易戰需時間解決 星展建議「槓鈴式投資」

2019-05-13 17:48

空服員罷工投票 工會：長榮威嚇反而會催票

2019-05-13 14:09

罷工投票首日 交部「找長榮談」 提列席代替勞工董事

2019-05-13 19:47

打造蘋果AR裝置 台廠沾光

2019-05-13 14:42

旅日注意！新台幣貶值逾1角 換日圓變更貴了

2019-05-13 15:43

預防離岸風電災害 蘇揆指示督導建立管理機制

2019-05-13 21:35

勞工「列席」董事會 長榮：願討論

2019-05-14 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top