150萬戶完成網路報稅 想趕第一批退稅只能用這招

2019-05-14 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



5月要報稅，如果想早點收到退稅款，因為已經超過5月10日，目前只能利用網路申報，或選擇網路確認稅額試算書，經核定屬於退稅案件，將可列為第一批退稅，在今年7月31日即可收到退稅款。

由於使用二維條碼或人工申報書，以及以書面確認稅額試算等方式申報綜合所得稅又想要在第一批退稅，必須在5月10日前向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，目前只能以網路申報或以網路確認稅額試算方式，才趕得上列為第一批退稅的對象。

財政部賦稅署表示，綜所稅結算申報經核定屬於退稅案件，將列入第一批退稅，在7月31日即可收到退稅款，申報時如果採用存款帳戶轉帳劃撥退稅者，退稅款在7月31日當日即會直接撥入指定的存款帳戶，是最安全且快速的方式；如果沒有採用轉帳劃撥退稅方式，稽徵機關將會寄發退稅憑單，民眾再持憑單至金融機構提兌。

至於第二批退稅時間在今年10月31日，適用對象為5月10日前非向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，以及在5月11日至5月31日以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算等方式報稅者。

第三批退稅的適用對象則是逾5月31日以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算寄送退稅確認書，或是在申報時屬於自繳經查屬於退稅案件者，退稅時間為明（2020）年1月20日。

據統計，截至今（14）日上午3時，已使用網路完成報稅者共149.6萬件，約占總戶數的23%，相較去年同期則略增20萬件。