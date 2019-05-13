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「空服員被激到了」 學者估：長榮罷工同意票可能九成

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失業和無薪假者 所得稅研擬可分三年繳納

2019-05-13 09:03經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

財政部研擬稅捐稽徵法部分條文修正草案，針對失業或放無薪假等財務發生困難 ，不能一次繳清所得稅者，可按郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日加計利息，分期繳納，最多不逾三年，並擴大分期繳納範圍，經稅捐稽徵機關查獲應補徵稅捐或處罰等不能一次繳清鉅額稅捐，也可以分期繳納。

財政部修正稅捐稽徵法，新增第26條之一，包括地方稅、所得稅、巨額補徵稅捐和處罰，納稅義務人不能於法定期間內繳清稅捐者，可向稅捐稽徵單位申請繳納 ，分期繳納期限不逾三年。

財政部賦稅署官員表示，針對綜合所得稅應納稅款繳納期間屆滿日的前一年內，領取失業給付，無薪休假日占當月原應工作日二分之一以上的月分達兩個月 ，或其他因素致發生財務困難，不能於繳納期間內一次繳清綜合所得稅應納稅款者， 現行依照所得稅分期繳納作業原則，都可以辦理分期繳納。本次修法則是將這些於本屬於行政規則的部分，正式納入稅捐稽徵法，賦予法律地位。

另外新增的部分是第26條之一第三款「經稅捐稽徵機關查獲，應補徵稅捐或並予處罰，致不能一次繳清鉅額稅捐」也可以申請分期繳納。

按照財政部修法草案，上述分期繳納稅款，分期繳納期限為三年，且以每年1月1日的郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日計息，但個人應繳稅款100萬元以上，營利事業應繳稅款200萬元以上的，稅捐機關可以要求納稅義務人提供擔保。

財政部 （聯合報系資料庫）
財政部 （聯合報系資料庫）
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