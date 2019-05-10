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雞排文來了！當年挨郭董罵浪費資源 「雞排博士」宋耿郎爆紅

25%關稅生效！劉鶴抵華府，中美談判明關鍵

4月稅收1,122億元 年增7.3%

2019-05-10 16:08經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

財政部今（10）日公布4月全國賦稅收入實徵淨額1,122億元，年增7.3%，其中以營業稅、使用牌照稅各增加22億元、土地增值稅增加16億元較多。

累計1至4月賦稅收入實徵淨額4,759億元，年增0.03%。

營業稅財政部
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