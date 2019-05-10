4月稅收1,122億元 年增7.3%

相關新聞
換車前六個月減稅期 以報廢前一日計算起2019-05-09 23:21
房屋不再供營業使用 即時申報避免多繳稅2019-05-09 23:20
日商盈利減免稅 先繳後退2019-05-09 23:20
企業盈虧互抵 兩個但書2019-05-09 23:20
108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項2019-05-09 16:03
一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅2019-05-09 16:01
拉近你與稅的距離 馬卡龍女孩露臉了！2019-05-09 14:08
託人報綜所稅 短漏補帶罰2019-05-08 23:56
包租公報稅 別踩三條紅線2019-05-08 23:56
電子計算機發票落日 延期2019-05-08 23:56
宴客未登記 不能列報配偶2019-05-08 23:56
房東報稅 避開三大地雷2019-05-08 19:06
為何收不到稅額試算通知書 原因有這些2019-05-08 19:01
把好康拿好拿滿！刷卡繳稅前 先看清遊戲規則2019-05-08 14:23
拚現金回饋、滿額禮…比比看 找出你的繳稅神卡2019-05-08 14:22
同婚過後 明年就能一起報稅2019-05-08 10:35
寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長2019-05-07 23:52
勞動訴訟新制 企業五個注意2019-05-07 23:51
凱博觀點／資金回台方式宜審慎規劃2019-05-07 23:51
外僑居留逾183天 別忘了申報綜所稅2019-05-07 23:50
隔代教養家庭倍增 綜所稅申報有孫子女學費扣除小確幸2019-05-07 14:56
報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制2019-05-07 14:43
別漏了！賣屋、租屋、房貸 報稅看過來2019-05-07 14:33
刷「一銀信用卡」綁台灣Pay 最高回饋1150元2019-05-07 13:53
投資英屬維京群島 留意新規2019-05-06 22:47
農地工廠合法化 初審過關2019-05-06 22:47
綜所稅七項扣除額 符合規定才可列報2019-05-06 22:45
財務困難無力繳稅 可以申請分期支付2019-05-06 22:45
報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳2019-05-06 19:20
有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角2019-05-06 17:00
股票線上借錢繳稅 富邦證不限用途款項借貸可靈活運用2019-05-06 14:04
報稅第一周60萬件申報 早鳥成長7.9%2019-05-06 13:03
今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄2019-05-06 12:32
報稅季到來 用股票就能線上借現金繳稅2019-05-06 10:42
列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅2019-05-06 10:41
股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元2019-05-06 10:00
企業申報政治獻金 上限50萬2019-05-05 22:17
新聞中的法律／新公司法的三個疑義2019-05-05 22:17
誤用發票 主動報備免罰2019-05-05 22:17
熱門文章
以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道2019-05-09 17:41
百元鈔賣到1.5萬元 央行幫國庫多掙6,000萬元2019-05-09 21:19
理專弊案頻傳 顧立雄火了2019-05-10 03:02
又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元2019-05-09 21:10
上市第一天就大漲163%！這間連比爾蓋茲都投資的素肉公司，關鍵技術竟來自台灣的他2019-05-10 10:05
金控前四月獲利1,150億2019-05-10 00:16
熱錢落跑 股匯雙殺2019-05-10 01:14
理專及行員挪用客戶資金 件數及被罰金額最多都是這家銀行2019-05-09 17:55
群創連二虧 上季大賠37億2019-05-10 00:16
不出席鴻海董事會 郭台銘：我已淡出鴻海！2019-05-10 14:32
賀富邦勇士封王 台灣大集團祭購物85折及30天影音免費2019-05-09 21:18
CPU雙雄駁火 台積成關鍵2019-05-09 23:45
光寶6月改選 接班布局明朗2019-05-09 23:51
神祕電子零件廠 豪砸330億2019-05-10 02:19
目標到期債 未發現違約風險2019-05-10 03:02
影／鴻海下午召開董事會 郭台銘「我已淡出鴻海」2019-05-10 13:02
郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則2019-05-10 13:28
5年債殖利率 跌破鐵板價2019-05-09 23:50
立委爆料多出6萬張保單出問題 南山人壽堅持僅15萬張2019-05-10 13:30
南山砸7.4億 買桃園物流中心2019-05-10 03:02
愛鈔迷看過來！特殊號碼鈔券23日拍賣 民國100年千元鈔賣完就沒2019-05-09 18:34
保時捷點火 豪華休旅車開戰2019-05-10 02:08
夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦2019-05-10 11:56
又5家台商回流！2500億返台年投資金額提前達標2019-05-09 21:07
光寶少主企圖心 聚焦物聯網2019-05-09 23:44
想儘早領到退稅 3種人今天得完成申報2019-05-10 12:10
新光銀推新台幣活儲年息衝2.08% 中途解約利息不打折2019-05-09 20:54
南山人壽 斥資7.4億元買桃園恆隆行物流中心2019-05-09 19:21
光寶科產品結構優化 拉高毛利率2019-05-09 23:51
Google強攻車聯網 帶旺台廠2019-05-10 02:00
台商回流新KPI 衝5,000億2019-05-10 02:19
避開產能競賽 群創布局新事業2019-05-10 00:08
尚志淨值恐轉負 面臨下市2019-05-10 00:16
金融整併 可思考的方向2019-05-10 03:02
國壽、富邦壽 淨值躍進2019-05-10 00:08
數位3.0金融業務 玉山銀行包辦前三大2019-05-09 18:03
欣興擴增IC覆晶載板廠 4年擬投資200億2019-05-09 22:09
尚志未搭上主流 種下敗因2019-05-10 00:08
台電、用電大戶搶綠電 有解了2019-05-09 23:50
英特爾看淡獲利 不利PC鏈2019-05-09 23:52
留言