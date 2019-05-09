業者抗議不斷 電子計算機發票延後停用

2019-05-09 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



為推動無紙化作業與電子發票，「電子計算機統一發票」原訂於明年起停用，但由於業者陳情不斷，財政部預告修正《統一發票使用辦法》，擬延後至明年才停用，若預告期間無重大反對意見，推估5月之內便可能修正公告。

一般消費者常見的發票有三種，一種是長條型的收銀機發票，另一種則是印有條碼與QRcode、遇熱會褪色的電子發票證明聯，第三種才是即將要落日的電子計算機發票，大約B4大小，目前是旅館、飯店比較常見。

財政部自2016年起宣導停止使用電子計算機開立統一發票、2017年起便停止核准營業人開立，2018年更訂定電子計算機發票落日條款，規定於2020年1月1日起不得再使用。官員說，落日條款公布後便不斷收到陳情，許多業者反映希望延長緩衝期，才有足夠時間配合系統轉換。

關於此次放寬是否影響轉用電子發票的時程？官員表示，此為既有政策的延續，雖放寬落日期限，未來仍是以停用為輔導方向，鑑於業者也表達轉換發票系統之意願，故擬延長1年，延後至2021年1月1日才停用電子計算機發票。

法案預告期間從5月8日至5月14日止，官員說，由於今年落日在即，因此僅提供1周期間預告期，若無反對意見，推估5月之內便可能修正公告。