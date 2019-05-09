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去年賣豪宅怎麼申報售屋財產交易所得稅？一次搞懂

2019-05-09 09:43經濟日報 記者徐碧華╱即時報導

示意圖／本報系資料庫
示意圖／本報系資料庫
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去年賣了房子，適用舊制，售屋財產交易所得怎麼報？台北國稅局官員表示，先核實申報，真的找不到當年買價，可以設算所得。設算所得分兩種，高總價者按售出實價的15%計；不是高總價的，則按房屋評定現值的一定比率設算，各地區設算比率不同，最低是8%，最高是台北市，分41%、46%兩級。

財政部已公布了「107年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，房屋所在的縣市、行政區不同，適用的設算比率不一樣，申報前可以先查表。

法規規定有核實和設算兩種申報方式，國稅局官員解釋：「是有兩種方式沒錯，但這不表示納稅人可以擇一申報。事實上，納稅人是沒有選擇的，一定是『先核實、再設算』，因為無法提供買進成本，只好改用設算來申報。」

也就是說，即便納稅人選用了設算申報，稽徵機關也會設法去查核當年的買進成本，官員說，例如找貸款銀行，查調買進成本；找仲介公司，也許留有當年資料；也可以找地政機關，地政機關也可能有備份資料。

官員指出，房屋財產交易所得的計算公式很簡單，收入－成本＝所得，所得×適用稅率＝應納稅額。適用舊制的房屋財交所得是併入其他綜合所得計算稅負。

去年賣房子的，應該都登錄了實價，政府可以掌握售出價格。一般都是房、地一起交易，只有一個總價，官員說，土地交易已核課土地增值稅，所以個人綜合所得稅只需計算「房屋」的部分。

那如何從房地總價中分離出房屋的賣價呢？可以利用政府公告的現值，以「公告土地現值＋房屋評定現值」作為分母，房屋評定現值為分子，算出比率，再乘以總價，即得出房屋的賣價。如果買價是房地總價，也可以用當年的現值帶入公式算出房屋買價。

官員表示，除了買進成本，改良房屋的裝潢等也是成本，如果能提出單據，也可以列扣。

如果買進時間久遠，提不出當年買進的價格，無法核實申報，國稅局官員指出，也只好利用設算方式申報。

設算方式分為高總價者和非高總價者兩種，屬於高總價者就必須用高總價者的方式設算。高總價者的設算基礎是「實際售價」，非高總價者是房屋評定現值，兩者差距不小。

例如賣出台北市一戶豪宅售價2億元，因為超過7,000萬元，屬於高總價者，官員表示，假設採設算，就優先適用高總價者公式。

房屋一般約占總價的三成到四成，以三成計的話，售屋收入是6,000萬元。再用6,000萬元×15%＝900萬元。900萬元就是售屋所得。

上述豪宅當然也屬於台北市的「高級住宅」，同樣的個案套用高級住宅設算公式：房屋評定現值×46%，房屋評定現值500萬已屬豪宅中的高檔，官員指出，就以500萬元帶入設算，設算所得230萬元，與上述900萬元差距很大。

財政部規定的高總價者有三個定義，房地總成交金額在台北市逾7,000萬元、在新北市逾6,000萬元、台北和新北市以外地區逾4,000萬元者屬之。

官員表示，上述例子符合高總價者、也符合非高總價的高級住宅，納稅人不能選擇，必須優先適用高總價者設算公式。

非高總價者的售屋所得設算公式一律按房屋評定現值一定比率計算，官員表示，去年成交時應該都有計算契稅，賣方通常也會保留契稅的副本，契稅單據上面就有房屋評定現值，用那個現值金額再乘上規定的設算比率，就是售屋所得。

各縣市的設算比率不同，甚至同一縣市不同行政區就不一樣，以高雄市來說，從8%到26%不等。

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