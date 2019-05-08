親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

房東報稅 避開三大地雷

2019-05-08 19:06經濟日報 記者翁至威╱即時報導

近年房市降溫，不少有殼族選擇整修房屋當起包租公。勤業眾信南區稅務服務負責人賴永發今（8）日提醒房東，報稅季節千萬別誤踩三大地雷，包括無償出租卻未附證明、押金未依存款利率納收入以及專營出租業務卻未辦營業登記。

首先，許多房東會將房屋無償借給親戚朋友使用，賴永發提醒，如果是提供給外人，而非配偶或直屬親屬的話，在申報時要檢附當事人以外的兩人證明，確實是無償借用，以及經公證的無償借用契約影本，且不能供營業或執行業務使用，否則遭國稅局查獲，將按照當地租金一般行情計算租賃所得。

此外房東出租房屋時，通常會收取一筆押金。賴永發表示，個人出租財產押金，必須依規定按郵局一年期存款利率，計算租賃收入，這也是房東在實務上常常忽略的第二大地雷。

而許多房東收取押金後，通常會拿來轉投資或定存，為避免重複課稅，房東如果能確實證明押金運用方式，並已將運用後所產生的所得申報，租賃收入就可扣掉已申報部分。

賴永發舉例，老王出租房屋，年租金120萬元，並收取押金30萬元，他並以押金投資購買基金，當年度獲益3,000元。

以此例而言，老王申報該年度綜所稅時，除了120萬租賃收入外，另外押金部分必須依當地銀行一年期存款利率1.37%計算為4,110元，可扣除運用押金投資所產生的營利所得3,000元，因此在租賃收入方面，老王應申報120萬元加1,110元，合計1, 201,110元。

最後，賴永發指出，一般個人出租不會涉及營業行為，但如果有設置店面或招牌，或雇用人員經營租屋業務，將被國稅局視為營業行為，必須辦理營業登記，除了收入要歸課個人營利所得外，還須報繳營業稅。

賴永發提醒，過去行政法院在租屋是否涉及營業行為的判決上，主要會看房東是否有長期出租意圖，以及經營形態、租金收入規模大小，或是設置網站、以「某某學苑」招牌招租等，提醒房東注意。

房東租金租屋
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

把好康拿好拿滿！刷卡繳稅前 先看清遊戲規則

2019-05-08 14:23

拚現金回饋、滿額禮…比比看 找出你的繳稅神卡

2019-05-08 14:22

同婚過後 明年就能一起報稅

2019-05-08 10:35

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

凱博觀點／資金回台方式宜審慎規劃

2019-05-07 23:51

外僑居留逾183天 別忘了申報綜所稅

2019-05-07 23:50

隔代教養家庭倍增 綜所稅申報有孫子女學費扣除小確幸

2019-05-07 14:56

報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制

2019-05-07 14:43

別漏了！賣屋、租屋、房貸 報稅看過來

2019-05-07 14:33

刷「一銀信用卡」綁台灣Pay 最高回饋1150元

2019-05-07 13:53

投資英屬維京群島 留意新規

2019-05-06 22:47

農地工廠合法化 初審過關

2019-05-06 22:47

綜所稅七項扣除額 符合規定才可列報

2019-05-06 22:45

財務困難無力繳稅 可以申請分期支付

2019-05-06 22:45

報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳

2019-05-06 19:20

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

股票線上借錢繳稅 富邦證不限用途款項借貸可靈活運用

2019-05-06 14:04

報稅第一周60萬件申報 早鳥成長7.9%

2019-05-06 13:03

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32

報稅季到來 用股票就能線上借現金繳稅

2019-05-06 10:42

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

企業申報政治獻金 上限50萬

2019-05-05 22:17

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

誤用發票 主動報備免罰

2019-05-05 22:17

他秀「14張」房屋稅繳款單網友超羨慕 內行人眼尖秒揭露：同行的！

2019-05-05 12:00

網紅經濟當道 兼職收入統統要申報

2019-05-05 10:33

首報族不求人報稅 3分鐘一次看懂

2019-05-04 12:23

報稅早鳥族增加 前3天申報量比去年增2成

2019-05-03 21:21

北市祭房屋稅減免拉長 專家：土增稅恐吃掉房價增值

2019-05-03 17:30

報稅季 保額可列舉扣除項

2019-05-03 14:42

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:47

台商返台 當心錢出不來

2019-05-02 23:27

查調資金 財部簡化流程

2019-05-02 23:27

揭弊者遭霸凌 可請求賠償

2019-05-02 23:27

布局CPTPP 15農漁產品降關稅

2019-05-02 23:27

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

2019-05-02 22:28

進口仿冒品涉刑責 海關提醒民眾網購注意

2019-05-02 16:16
看更多

熱門文章

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

Gogoro 3系列正式亮相 價格相當「國民」

2019-05-08 15:43

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

台糖量販轉手家樂福 78%資遣員工有意願面試

2019-05-08 17:01

台糖量販易手800名計時員工失業 工會今申請勞資協調

2019-05-08 11:59

龔明鑫：台商回台 本周衝2,500億

2019-05-08 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top