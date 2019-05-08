同婚過後 明年就能一起報稅

2019-05-08 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



同志婚姻即將於5月24日合法化。本報資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 同志婚姻即將於5月24日合法化，目前已經有100多對同志伴侶向各縣市預約登記結婚，財政部賦稅署表示，稅法相關文字都已配合修正，現行適用之夫妻合併申報制度，在稅法當中便是以「配偶」這種中性用詞作規範，待同婚合法化之後，今年登記結婚的同志伴侶，明年就能合併申報綜合所得稅，若要扶養姻親家屬，到時也能接軌適用。

大法官釋憲過後，同志伴侶於5月24日起可直接適用《民法》辦理結婚，行政院也推出《司法院釋字第748號解釋施行法》處理法制化作業細節。賦稅署官員表示，這幾年來因應同婚相關討論，稅法當中的文字都已配合修正為中性文字，譬如夫妻合併申報即是採用「配偶」一詞來規範，「未來專法通過後，後續比照辦理都沒有問題。」

官員說，現在立法院仍有許多版本的同婚法案，但若是依照行政院專法版本通過，以後登記為配偶的同志伴侶，除了報稅時要合併申報，扶養雙方父母也是比照現行制度辦理，若有領養小孩，相關權利也和異性戀家庭無二致。

至於目前已有部分縣市與戶政機關合作推動「同性伴侶註記」一事，官員指出，由於該註記並非配偶關係之認定，如果今年就想據以合併申報，地方國稅局在實務認定上還是有相當困難，仍建議可採個別申報，國稅局會提供最有利於民眾的所得稅試算，不會影響納稅人權益。