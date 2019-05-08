親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

同婚過後 明年就能一起報稅

2019-05-08 10:35經濟日報 記者程士華╱即時報導

同志婚姻即將於5月24日合法化。本報資料照／記者王騰毅攝影
同志婚姻即將於5月24日合法化。本報資料照／記者王騰毅攝影
分享
同志婚姻即將於5月24日合法化，目前已經有100多對同志伴侶向各縣市預約登記結婚，財政部賦稅署表示，稅法相關文字都已配合修正，現行適用之夫妻合併申報制度，在稅法當中便是以「配偶」這種中性用詞作規範，待同婚合法化之後，今年登記結婚的同志伴侶，明年就能合併申報綜合所得稅，若要扶養姻親家屬，到時也能接軌適用。

大法官釋憲過後，同志伴侶於5月24日起可直接適用《民法》辦理結婚，行政院也推出《司法院釋字第748號解釋施行法》處理法制化作業細節。賦稅署官員表示，這幾年來因應同婚相關討論，稅法當中的文字都已配合修正為中性文字，譬如夫妻合併申報即是採用「配偶」一詞來規範，「未來專法通過後，後續比照辦理都沒有問題。」

官員說，現在立法院仍有許多版本的同婚法案，但若是依照行政院專法版本通過，以後登記為配偶的同志伴侶，除了報稅時要合併申報，扶養雙方父母也是比照現行制度辦理，若有領養小孩，相關權利也和異性戀家庭無二致。

至於目前已有部分縣市與戶政機關合作推動「同性伴侶註記」一事，官員指出，由於該註記並非配偶關係之認定，如果今年就想據以合併申報，地方國稅局在實務認定上還是有相當困難，仍建議可採個別申報，國稅局會提供最有利於民眾的所得稅試算，不會影響納稅人權益。

同志結婚
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

凱博觀點／資金回台方式宜審慎規劃

2019-05-07 23:51

外僑居留逾183天 別忘了申報綜所稅

2019-05-07 23:50

隔代教養家庭倍增 綜所稅申報有孫子女學費扣除小確幸

2019-05-07 14:56

報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制

2019-05-07 14:43

別漏了！賣屋、租屋、房貸 報稅看過來

2019-05-07 14:33

刷「一銀信用卡」綁台灣Pay 最高回饋1150元

2019-05-07 13:53

投資英屬維京群島 留意新規

2019-05-06 22:47

農地工廠合法化 初審過關

2019-05-06 22:47

綜所稅七項扣除額 符合規定才可列報

2019-05-06 22:45

財務困難無力繳稅 可以申請分期支付

2019-05-06 22:45

報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳

2019-05-06 19:20

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

股票線上借錢繳稅 富邦證不限用途款項借貸可靈活運用

2019-05-06 14:04

報稅第一周60萬件申報 早鳥成長7.9%

2019-05-06 13:03

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32

報稅季到來 用股票就能線上借現金繳稅

2019-05-06 10:42

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

企業申報政治獻金 上限50萬

2019-05-05 22:17

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

誤用發票 主動報備免罰

2019-05-05 22:17

他秀「14張」房屋稅繳款單網友超羨慕 內行人眼尖秒揭露：同行的！

2019-05-05 12:00

網紅經濟當道 兼職收入統統要申報

2019-05-05 10:33

首報族不求人報稅 3分鐘一次看懂

2019-05-04 12:23

報稅早鳥族增加 前3天申報量比去年增2成

2019-05-03 21:21

北市祭房屋稅減免拉長 專家：土增稅恐吃掉房價增值

2019-05-03 17:30

報稅季 保額可列舉扣除項

2019-05-03 14:42

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:47

台商返台 當心錢出不來

2019-05-02 23:27

查調資金 財部簡化流程

2019-05-02 23:27

揭弊者遭霸凌 可請求賠償

2019-05-02 23:27

布局CPTPP 15農漁產品降關稅

2019-05-02 23:27

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

2019-05-02 22:28

進口仿冒品涉刑責 海關提醒民眾網購注意

2019-05-02 16:16

線上取號 現場報稅免排隊

2019-05-02 14:52

報稅前先查調所得 不怕漏報

2019-05-02 14:30

元大卡刷綜所稅 滿額分三期從1.88%下殺至0利率

2019-05-02 14:30
看更多

熱門文章

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

Google發表平價手機Pixel 3a 399美元起

2019-05-08 02:47

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月

2019-05-07 17:54

LINE傳證件辦貸款安不安全？金融機構被金管會盯上

2019-05-07 16:34

家樂福也能領外幣 玉山「外幣ATM」進駐全台5門市

2019-05-07 14:13

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

刷「一銀信用卡」綁台灣Pay 最高回饋1150元

2019-05-07 13:53

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

連六黑！4月出口258.3億美元 不如預期

2019-05-07 16:09

天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺

2019-05-07 18:36

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

政院召集應對川普新招 最快下午有對策

2019-05-07 12:14

新唐MCU 躋無線藍牙耳機鏈

2019-05-07 14:53

旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法

2019-05-07 19:04

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

環保公司年領3000萬補助卻苛刻員工？ 勞團要環署停補助

2019-05-07 12:38

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

全家攜手農林 賣中式「仙女紅茶」

2019-05-07 14:53

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土

2019-05-07 18:06

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

別漏了！賣屋、租屋、房貸 報稅看過來

2019-05-07 14:33

隔代教養家庭倍增 綜所稅申報有孫子女學費扣除小確幸

2019-05-07 14:56

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top