親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

2019-05-07 09:15經濟日報 記者游智文╱即時報導

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
分享

內政部最新繼承及贈與移轉量資料顯示，今年第1季繼承移轉量略微下滑，贈與移轉量則持續增加，自2016年房地合一上路重跌後，已連三年增加，且六都贈與棟數都向上成長。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，房地合一稅上路後，用買房方式贈與小孩移轉財富，已經不具節稅效果，現在送給小孩房子，大都是既有房子，不是選擇繼承，就是生前規畫贈與。

她表示，由於繼承可以省下土地增值稅，先前想留房給子女的父母，大多不事前安排，就等時間到了，由小孩繼承。但近來愈來愈多父母擔心，低薪時代，小孩繼承了房子，可能繳不起遺產稅，因此提早贈與，替小孩安排妥當，贈與量因此增加。

根據內政部統計資料，由於贈與房屋，以房屋公告價值課徵贈與稅，比現金贈與可省下大筆稅金，許多父母買房送小孩，自2004年以後贈與量快速增加，2015年達到5.5萬棟水準，同期繼承量僅4.9萬棟。

但2016年政府實施房地合一課稅後，受贈房子如果轉賣，獲利金額為實際交易金額，減去公告價值，房地合一稅相當驚人，當年贈與棟數大減25%至4.1萬棟，繼承棟數則是持續增加突破5萬棟。

但自2017年起，贈與件數逐步回溫，以六都第1季來比較，六都除台南持平外，其他大致都呈逐年回升情況，今年第1季全國達1.35萬棟，也較去年成長1.91%。

郎美囡表示，以目前房價水準及薪資水準相比較，大部分民眾買房不易，加上少子化影響，許多父母會選擇以繼承或贈與將既有房產轉給晚輩，讓小孩有房子住。

她說，雖然不動產以繼承方式移轉，可免徵土地增值稅，但繼承房產，繼承人需繳納遺產稅，金額動輒上百萬甚至數百萬元，若子女手上現金不多，往往得借錢才能順利繼承。

如果採用事前贈與移轉，除了可利用每人每年220萬元免稅額來做規劃，不動產也可利用分割分次移轉來節稅，另外贈與稅由贈與人負責，受贈的子女不會有稅額過高無力支付問題。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，除了上述方式，受贈子女日後將房屋賣出，依房地合一稅規定稅基以實價計算，會產生較高的房地合一稅，但若規畫利用重購退稅的方式也可節稅。

資料來源：住商機構
資料來源：住商機構
分享

房地合一遺產稅買房報稅贈與稅
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

投資英屬維京群島 留意新規

2019-05-06 22:47

農地工廠合法化 初審過關

2019-05-06 22:47

綜所稅七項扣除額 符合規定才可列報

2019-05-06 22:45

財務困難無力繳稅 可以申請分期支付

2019-05-06 22:45

報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳

2019-05-06 19:20

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

股票線上借錢繳稅 富邦證不限用途款項借貸可靈活運用

2019-05-06 14:04

報稅第一周60萬件申報 早鳥成長7.9%

2019-05-06 13:03

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32

報稅季到來 用股票就能線上借現金繳稅

2019-05-06 10:42

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

企業申報政治獻金 上限50萬

2019-05-05 22:17

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

誤用發票 主動報備免罰

2019-05-05 22:17

他秀「14張」房屋稅繳款單網友超羨慕 內行人眼尖秒揭露：同行的！

2019-05-05 12:00

網紅經濟當道 兼職收入統統要申報

2019-05-05 10:33

首報族不求人報稅 3分鐘一次看懂

2019-05-04 12:23

報稅早鳥族增加 前3天申報量比去年增2成

2019-05-03 21:21

北市祭房屋稅減免拉長 專家：土增稅恐吃掉房價增值

2019-05-03 17:30

報稅季 保額可列舉扣除項

2019-05-03 14:42

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:47

台商返台 當心錢出不來

2019-05-02 23:27

查調資金 財部簡化流程

2019-05-02 23:27

揭弊者遭霸凌 可請求賠償

2019-05-02 23:27

布局CPTPP 15農漁產品降關稅

2019-05-02 23:27

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

2019-05-02 22:28

進口仿冒品涉刑責 海關提醒民眾網購注意

2019-05-02 16:16

線上取號 現場報稅免排隊

2019-05-02 14:52

報稅前先查調所得 不怕漏報

2019-05-02 14:30

元大卡刷綜所稅 滿額分三期從1.88%下殺至0利率

2019-05-02 14:30

五月報稅 健保費不受2.4萬限制可全額列舉扣除

2019-05-02 12:33

政府減稅紅包民眾有感！六甲區公所中午不打烊服務報稅

2019-05-02 11:05

納稅義務人生前欠稅 遺產繼承人負責代繳

2019-05-02 02:32

鋼板課反傾銷稅變更 財部排除三類型產品

2019-05-02 02:32

綜所稅開徵 網路申報躍增

2019-05-02 02:32

學霸筆記熱銷 傳稅官盯上

2019-05-02 02:32

報稅首日 有人等了2小時還輪不到

2019-05-01 22:35

健保卡申報太夯 網路報稅一度塞車

2019-05-01 18:42
看更多

熱門文章

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

川普威脅下哈日族哭了 日圓現鈔匯價又飆升

2019-05-06 12:58

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

卓永財：機械產業第2季落底 但工具機要到第3季才落底

2019-05-06 16:03

川普嗆對中加徵關稅25% 這些產業的台廠影響大

2019-05-06 17:30

分行不再營業到5點 台企銀開第一槍3點半準時打烊

2019-05-06 13:37

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

富蘭克林調查 退休族群最擔心這項開支

2019-05-06 16:16

擬限制僑民領國民年金 學者：長壽效應更堪慮

2019-05-06 18:04

郭台銘看美中 快攤牌了

2019-05-06 23:56

空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

費半大跌 電子旺季生變

2019-05-06 23:34

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳

2019-05-06 19:20

台塑四寶四月業績「兩好兩壞」

2019-05-06 15:51

不能沒有它！製造業去年研發支出二成 來自這家企業

2019-05-06 19:20

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

三星出手 NAND價格穩了

2019-05-07 00:29

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32

郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

2019-05-06 20:31

國保年金漏洞？ 4千5僑民年領近2億

2019-05-06 13:55

高鐵公司治理 繳出好成績

2019-05-07 00:33

板卡廠無懼 微星、技嘉備戰

2019-05-06 14:32

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

陳慧明：美中協議簽不簽 關注四重點

2019-05-06 20:09

傳黃秋蓮將接鴻海董事長 郭台銘這麼說

2019-05-06 15:07

甜蜜點浮現 SSD商機大開

2019-05-07 00:21

台塑四寶 保守看下半年

2019-05-06 23:16

接近退休投資人 宜增加債券基金比重

2019-05-06 22:11

4G限速188吃到飽 亞太電信推網路門市限定促銷案

2019-05-06 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top