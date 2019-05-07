房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

2019-05-07 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook

內政部最新繼承及贈與移轉量資料顯示，今年第1季繼承移轉量略微下滑，贈與移轉量則持續增加，自2016年房地合一上路重跌後，已連三年增加，且六都贈與棟數都向上成長。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，房地合一稅上路後，用買房方式贈與小孩移轉財富，已經不具節稅效果，現在送給小孩房子，大都是既有房子，不是選擇繼承，就是生前規畫贈與。

她表示，由於繼承可以省下土地增值稅，先前想留房給子女的父母，大多不事前安排，就等時間到了，由小孩繼承。但近來愈來愈多父母擔心，低薪時代，小孩繼承了房子，可能繳不起遺產稅，因此提早贈與，替小孩安排妥當，贈與量因此增加。

根據內政部統計資料，由於贈與房屋，以房屋公告價值課徵贈與稅，比現金贈與可省下大筆稅金，許多父母買房送小孩，自2004年以後贈與量快速增加，2015年達到5.5萬棟水準，同期繼承量僅4.9萬棟。

但2016年政府實施房地合一課稅後，受贈房子如果轉賣，獲利金額為實際交易金額，減去公告價值，房地合一稅相當驚人，當年贈與棟數大減25%至4.1萬棟，繼承棟數則是持續增加突破5萬棟。

但自2017年起，贈與件數逐步回溫，以六都第1季來比較，六都除台南持平外，其他大致都呈逐年回升情況，今年第1季全國達1.35萬棟，也較去年成長1.91%。

郎美囡表示，以目前房價水準及薪資水準相比較，大部分民眾買房不易，加上少子化影響，許多父母會選擇以繼承或贈與將既有房產轉給晚輩，讓小孩有房子住。

她說，雖然不動產以繼承方式移轉，可免徵土地增值稅，但繼承房產，繼承人需繳納遺產稅，金額動輒上百萬甚至數百萬元，若子女手上現金不多，往往得借錢才能順利繼承。

如果採用事前贈與移轉，除了可利用每人每年220萬元免稅額來做規劃，不動產也可利用分割分次移轉來節稅，另外贈與稅由贈與人負責，受贈的子女不會有稅額過高無力支付問題。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，除了上述方式，受贈子女日後將房屋賣出，依房地合一稅規定稅基以實價計算，會產生較高的房地合一稅，但若規畫利用重購退稅的方式也可節稅。