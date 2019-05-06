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今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32經濟日報 記者程士華╱即時報導

5月報稅季第一個周末剛結束，財政部財政資訊中心今（6）日受訪表示，今年網路申報綜所稅件數在首周達到60.6萬件，較去年同期成長7.92%，同時今年度跨平台開通網頁版報稅系統也驟效，首周使用人次就有16.3萬，已經突破去年使用網頁版的總申報件數7.8萬的紀錄。

報稅首周的統計截至5月5日下午5點為止，網路申報總件數已達到60萬6608件，財政資訊中心表示，相較於去年同期的56萬餘件，今年報稅早鳥族成長7.92%，當中以自然人憑證進行報稅者佔大宗，共25.7萬人次；其次是使用已註冊健保卡進行報稅的則有21.6萬人次；使用戶號及身分證字號登入系統者，則有10.9萬件；透過金融憑證來登入的申報戶則最少，僅2.3萬件。

相較於去年僅有Mac電腦用戶可以透過網頁報稅，今年首度針對Windows、Linux等電腦用戶開通網頁版報稅系統，讓民眾可以不用每年重新安裝報稅軟體，財政資訊中心表示，今年光是首周網頁版的申報戶數，就達16萬3405件，大幅突破去年全期的網頁版申報戶數7.8萬。

財政資訊中心表示，財政部預估今年使用網頁版報稅戶數將達150萬戶，目前透過報稅軟體報稅的比例佔73.2%；透過網頁版進行報稅的比例佔26.8%，網頁版的使用率目前符合預期。

5月報稅季第一個周末剛結束，財政部財政資訊中心今（6）日受訪表示，今年網路申報綜...
5月報稅季第一個周末剛結束，財政部財政資訊中心今（6）日受訪表示，今年網路申報綜所稅件數在首周達到60.6萬件，較去年同期成長7.92%。圖／聯合報系資料照片
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