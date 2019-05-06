列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



有民眾報稅時多收到一張40K的扣繳憑單，詢問公司時對方卻回應，你不用扣稅又沒差。圖／ingimage 分享 facebook 五月報稅季來臨，今年新制上路，預估逾八成民眾受惠。錠嵂保險經紀人表示，新制提高了 標準扣除額、基本生活費、取消45%的高所得稅率級距，與廢除兩稅合一部分設算扣抵等制度， 這些優化的方向，對小資族相當有感。

除這些新稅制之外，錠嵂也提醒民眾，千萬不要忘記將保 費用納入列舉扣除額中。錠嵂保險經紀人大里通訊處于雲真襄理表示，民眾申報稅務時，如有各式經政府立案核可單位的捐贈收據、保險單據等等，可於申報時提出單據申請扣抵。可扣抵額度將依捐贈對象不同，而有不同的抵稅額上限。

保險部分，除健保費外，每人有2.4萬元的扣抵額度，舉凡常見的壽險、儲蓄險、勞工保險與醫療險等皆算在其中。值得民眾特別留意的還有兩種無上限抵扣稅額的醫療費用，一種是使用健保就醫，另一種則是沒用健保，但就診的醫院是財政部認定可扣稅的醫療單位，這兩種醫療費用，都可無上限抵扣稅額。

今年所得稅制採新優化方案進行。其中，所得稅扣除額調升，標準扣除額由9萬調到12萬；薪資扣除額由12.8調到20 萬；基本生活費則從16.6萬元調升至17.1萬。

單身小資族如去年度 收入在40.8萬以下，將可免繳稅，較去年申報時的門檻多出10.2萬元，對收入不是那麼高的小 資族群而言可謂十分有感。

另外，投資獲利上，股利所得的抵減稅額也改採新制，民眾可在『合併計稅』與『單一稅率分開計稅』，兩種方式擇一使用。此政策將使中低股利所得者保有抵、退 稅權益；高股利者負擔合理稅賦。