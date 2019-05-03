北市釋都更稅捐減免利多 內政部樂觀其成

2019-05-03 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



台北市政府今（3）日宣布都市更新稅捐減免利多，內政部營建署官員表示樂觀其成，認為應可加速都更進行，以及增加民眾參與都更的意願。

北市今日宣布的都更稅捐減免二大利多主要包括原本減半徵收二年的房屋稅，如果在二年期間未移轉，房屋稅減半徵收可延長十年，合計達12年；以及協議合建辦理產權移轉時得土地增值稅及契稅也可減徵40%。

營建署官員說，在修正《都市更新條例》時，很辛苦地爭取到減稅的優惠條件，，但因房屋稅、土增率這些都屬於地方稅，內政部尊重地方政府的考量，對於台北市今日率先宣布實施表示樂觀其成，希望其他縣市也趕快進行這些配套措施的處理。