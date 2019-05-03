親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

北市釋都更稅捐減免利多 內政部樂觀其成

2019-05-03 17:30經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

台北市政府今（3）日宣布都市更新稅捐減免利多，內政部營建署官員表示樂觀其成，認為應可加速都更進行，以及增加民眾參與都更的意願。

北市今日宣布的都更稅捐減免二大利多主要包括原本減半徵收二年的房屋稅，如果在二年期間未移轉，房屋稅減半徵收可延長十年，合計達12年；以及協議合建辦理產權移轉時得土地增值稅及契稅也可減徵40%。

營建署官員說，在修正《都市更新條例》時，很辛苦地爭取到減稅的優惠條件，，但因房屋稅、土增率這些都屬於地方稅，內政部尊重地方政府的考量，對於台北市今日率先宣布實施表示樂觀其成，希望其他縣市也趕快進行這些配套措施的處理。

都更房屋稅都市更新

相關新聞

北市祭房屋稅減免拉長 專家：土增稅恐吃掉房價增值

2019-05-03 17:30

報稅季 保額可列舉扣除項

2019-05-03 14:42

台商返台 當心錢出不來

2019-05-02 23:27

查調資金 財部簡化流程

2019-05-02 23:27

揭弊者遭霸凌 可請求賠償

2019-05-02 23:27

布局CPTPP 15農漁產品降關稅

2019-05-02 23:27

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

2019-05-02 22:28

進口仿冒品涉刑責 海關提醒民眾網購注意

2019-05-02 16:16

線上取號 現場報稅免排隊

2019-05-02 14:52

報稅前先查調所得 不怕漏報

2019-05-02 14:30

元大卡刷綜所稅 滿額分三期從1.88%下殺至0利率

2019-05-02 14:30

五月報稅 健保費不受2.4萬限制可全額列舉扣除

2019-05-02 12:33

政府減稅紅包民眾有感！六甲區公所中午不打烊服務報稅

2019-05-02 11:05

納稅義務人生前欠稅 遺產繼承人負責代繳

2019-05-02 02:32

鋼板課反傾銷稅變更 財部排除三類型產品

2019-05-02 02:32

綜所稅開徵 網路申報躍增

2019-05-02 02:32

學霸筆記熱銷 傳稅官盯上

2019-05-02 02:32

報稅首日 有人等了2小時還輪不到

2019-05-01 22:35

健保卡申報太夯 網路報稅一度塞車

2019-05-01 18:42

北一女學霸筆記熱賣 國稅局澄清：不會針對性查稅

2019-05-01 17:25

報稅第一天門庭若市 健保局一度當機塞車

2019-05-01 16:32

綜所稅申報現場直擊 民眾：降稅真的有感

2019-05-01 14:18

報稅首日 民眾冒雨湧入台北國稅局

2019-05-01 14:01

逢勞動節又首次採優化方案 報稅首日湧人潮

2019-05-01 13:39

不怕下雨！國稅局仍湧進報稅人潮 有人不到8點就到

2019-05-01 13:05

綜所稅申報起跑 這4種人可望不用繳稅

2019-05-01 11:51

影／報稅季開跑 國稅局出現人潮

2019-05-01 11:37

報稅季開跑 留意新制變動

2019-05-01 00:51

營業稅開徵 記得繳納

2019-05-01 00:51

撤銷契稅申報 須買賣方提出

2019-05-01 00:45

以不動產抵遺贈稅 財產署將派員會勘

2019-05-01 00:45

報稅首日梅雨到 不想久候可線上先取號

2019-04-30 11:44

線上取號 輕鬆申報

2019-04-30 00:41

報稅了 兩個放寬省荷包

2019-04-30 00:41

欠稅脫產 恐遭管收

2019-04-30 00:40

夫妻剩餘財產分配 留意算法

2019-04-30 00:40

報稅囉 捐香油錢拿收據可抵稅

2019-04-29 23:12

避免補稅遭罰 扣除額5大錯誤要留意

2019-04-29 21:42

四項稅務新制上路 蔡適應「報稅應援團」協助報稅

2019-04-29 17:31
看更多

熱門文章

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

2019-05-02 22:28

每天工時超過16小時 近百越南籍移工罷工

2019-05-03 12:34

長期低利 恐重演日本失落30年

2019-05-03 02:43

沃旭決定投資了！即日起 這些台廠須每天加班趕交貨

2019-05-02 20:50

林文伯鐵口直斷：半導體最壞時刻已過

2019-05-03 01:40

四小龍首季GDP成長台灣排第二 謝金河：低成長已常態化

2019-05-03 10:26

蘇揆：勞動基金獲利 勞工退休金每人增萬元

2019-05-03 11:11

這家銀行年薪平均20個月是常態 還剩五天可報考

2019-05-03 00:37

沃旭風電鏈成軍 加班趕工

2019-05-02 23:23

生技業 整併風潮湧現

2019-05-02 23:36

董事長遭判刑3年6個月 板信：將上訴

2019-05-02 19:22

499之亂記憶猶新 電信三雄今年母親節冷靜促銷

2019-05-02 19:27

台商返台 當心錢出不來

2019-05-02 23:27

杏一智慧物流上樑 鄭文燦：市府協助智慧物流設廠典範

2019-05-03 11:02

神車助陣 車市買氣升溫

2019-05-02 23:37

一銀廈門分行踩雷 3200萬自貸案列入逾放

2019-05-02 19:36

寒冬來臨？物流公司大量解僱近2百位員工

2019-05-03 14:15

大鬆綁 電支帳戶可繳保費

2019-05-03 02:43

考量市場機制 2035年新售機車全電動化暫緩

2019-05-02 21:02

半年首見 製造業PMI重返擴張

2019-05-02 23:25

高通 看淡陸智慧機市場

2019-05-03 01:40

新iPhone天線軟板材料傳大改 總價值看增2成

2019-05-03 09:52

沃旭簽約台電 每度售價5.516元

2019-05-02 23:19

奢華高速客輪「藍鵲」 開通布袋-馬公航線

2019-05-02 20:38

空服將罷工投票 長榮提十大問：如何確保投票公正？

2019-05-02 18:44

數位存款戶 衝150萬戶

2019-05-03 02:43

總統探訪電商企業486 一口氣買10個防盜背包

2019-05-03 14:41

不用跑銀行 數位存款帳戶大增已逾150萬戶

2019-05-02 20:15

獲頒交大名譽博士 蔡力行見證黃金時代

2019-05-03 02:03

國銀大陸曝險 遽降至51%

2019-05-03 02:43

2035禁售燃油機車計畫喊卡 沈榮津：尊重市場機能

2019-05-02 20:12

開發金60歲 員工登山同慶

2019-05-03 02:43

對日釋善意！調降15農漁產品稅率 我盼入CPTPP

2019-05-03 00:29

名家觀點／美中改打科技戰 台灣當心

2019-05-03 02:25

空服員工會抗議入廠調查不公 長榮航空回批混淆視聽

2019-05-03 16:56

春遊補助沒效 餐飲業緊縮

2019-05-02 23:20

沃旭250億綠色融資 邀國銀參與

2019-05-02 23:19

經濟回升 無降息必要

2019-05-03 02:43

掌管七港口的台灣港務公司 高階主管大搬風

2019-05-03 14:16

前瞻第2期計畫超前 第1季預算執行率達108％

2019-05-03 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top