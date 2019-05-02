財政部：執行資訊交換 查調資金程序簡化流程

2019-05-02 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



財政部最新核釋，為執行資訊交換目的查調資金程序，在財政部函請稅捐稽徵機關協助蒐集資金往來紀錄如涉及受調查人與金融機構以外第三人者，可免經報財政部程序，逕由稅捐稽徵機關依財政部核發之核准調查函向金融機構查詢，以簡化流程。

財政部這項執行資訊交換目的查調資金程序函釋中指出，為租稅協定資訊交換目的，財政部依《稅捐稽徵法》及《租稅協定稅務用途資訊交換作業辦法》規定審查後，函請稅捐稽徵機關向金融機構調查受調查人有關資訊，可比照財政部賦稅署2006年7月有關課稅資料之調查函令以及「稽徵機關報部調查納稅義務人資金往來注意事項」規定辦理。

財政部國際財政司官員表示，目前與我國簽有租稅協定的有32國，由於在租稅協定中都訂有資訊交換項目，本於互惠原則，會提供協助，但事先一定會經過審查，據統計，到目前為止我國受理締約方資訊交換個案請求共有84件。而在執行資訊交換目的查調資金程序時，因一開始即由財政部函請稅捐稽徵機關協助，因此在蒐集受調查人與金融機構間資金往來紀錄如涉及第三人者，日後可以不用再一次經報財政部的程序，可逕由稅捐稽徵機關依財政部的核准調查函向金融機構查詢。