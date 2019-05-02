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綠委要延換車退稅優惠 財政部不挺

2019-05-02 17:51經濟日報 記者程士華╱即時報導

民進黨籍立法委員趙天麟。 本報系資料照／記者陳正興攝影
民進黨籍立法委員趙天麟。 本報系資料照／記者陳正興攝影
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舊車換新退稅優惠將於2021年落日，民進黨立委趙天麟日前提案將期限延長至2026年，民間正反聲音並出，然而財政部方面卻對此表態，認定此政策應當視為短期激勵措施，是否長期採行仍有討論空間，距離落日還有一段時間，屆時才會再展開評估。

貨物稅條例》於2015年12月修正通過，汽機車汰舊換新可以退還貨物稅，優惠於2016年上路，對出廠6年以上汽車、出廠4年以上機車，若在報廢前後六個月內購買新車，分別補助汽車5萬元、機車4,000元，並訂於2021年落日，鼓勵車主汰換老舊車輛以節能減碳。

據財政部統計，此政策施行之後，2017年統計汽機車共核退63萬輛、稅額93億元，以汽車數量較多；2018年核退58萬輛、稅額94億元，以機車退稅案件較多；2年稅損合計近200億。

綠委趙天麟日前提案，希望將該退稅優惠延長至2026年，法案目前已通過一讀，然而財政部方面卻對此持保留態度。官員表示，目前還在立委提案階段，距離落日還有1年以上，太早提出修正，恐怕影響業界交易量，屆時才會再展開評估，目前《貨物稅條例》的修正仍是針對大型柴油車、家電等退稅為主要研議方向。

官員表示，目前此政策仍屬於短期激勵措施，若補助汰舊換新補助要轉向長期實施，也要以電動車為主要考量，才符合長期的政策目標。

貨物稅財政部
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