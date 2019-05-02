進口仿冒品涉刑責 海關提醒民眾網購注意
海關2018年共查獲進口仿冒品數量超過5萬件，今年以來台北關仍發現為數不少的進口仿冒商品案件，財政部關務署今（2）日表示，雖然民眾常說「不知道買到仿冒品」等，但是只要商品經鑑定為仿冒，海關一律會依法告發，且涉及刑事責任，提醒民眾網購時勿因一時疏忽而觸法受罰。
近年來跨境電子商務平台興盛，網購十分便利，仿冒品也乘機流竄，關務署表示，海關對仿冒品一向全力查緝，台北關今年也發現為數不少如仿冒ADIDAS頸巾、ADIDAS褲子、CASIO G SHOK手錶、JO MALONE香水等各種進口仿冒商品案件，均立即予以扣押查辦。
台北關表示，只要接獲異常訊息即會採取橫向廣度擴查及縱向分析追蹤，日前機動查緝快遞進口貨物時，發現標示A&F（Abercrombie & Fitch）及Hollister品牌的成衣1袋，由於包裝粗糙疑似仿冒品，便立即啟動擴大過濾通關資料及清查現場可疑貨袋，最後共計扣留22袋貨物，清點成衣數量達2,200件，經通知商標權人鑑定結果也確定屬仿冒品，每袋貨物雖然分別以不同進口人名義報關，初步調查，懷疑是同一貨主以化整為零方式分批進口，已檢具相關事證移請檢警單位繼續偵辦，進口人除須負起刑事責任外，恐也將面對行政裁處及鉅額民事求償。
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