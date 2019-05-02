進口仿冒品涉刑責 海關提醒民眾網購注意

2019-05-02 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



海關2018年共查獲進口仿冒品數量超過5萬件，今年以來台北關仍發現為數不少的進口仿冒商品案件，財政部關務署今（2）日表示，雖然民眾常說「不知道買到仿冒品」等，但是只要商品經鑑定為仿冒，海關一律會依法告發，且涉及刑事責任，提醒民眾網購時勿因一時疏忽而觸法受罰。

近年來跨境電子商務平台興盛，網購十分便利，仿冒品也乘機流竄，關務署表示，海關對仿冒品一向全力查緝，台北關今年也發現為數不少如仿冒ADIDAS頸巾、ADIDAS褲子、CASIO G SHOK手錶、JO MALONE香水等各種進口仿冒商品案件，均立即予以扣押查辦。