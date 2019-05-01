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政院拍板109年放假115天 春節7天中秋、端午4連休

美聯社：郭台銘正前往美國白宮但原因不明

不怕下雨！國稅局仍湧進報稅人潮 有人不到8點就到

2019-05-01 13:05經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

今（1）日是報稅的第一天，雖然一早下著大雨，但因為勞動節放假，還是有不少民眾一早就趕到國稅局查調所得與報稅，有鑑於往年的經驗，國稅局也嚴陣以待，有民眾不到8點就到台北國稅局，上午也出現一批人潮，報完稅的民眾也說今年繳的稅「真的有少」。

5月1日勞動節放假一天，不少民眾習慣利用今天到國稅局、稽徵所報稅，雖然外頭下著雨，台北國稅局還是一早就湧入報稅人潮，現場也有上百人在等候，官員表示，如果只是查調所得，而且很單純只有一個人，快的話一分鐘就可以辦好，如果同時查調好幾個人的資料，或是採列舉方式，就會需要一一確認，花的時間就多一點。

台北國稅局審查二科股長呂桂守表示，下雨對報稅人潮其實沒有很大的影響，今年報稅新推出Windows作業系統的線上版，網路報稅可以更方便，希望民眾可以多多利用，也可以減少舟車往返的時間，據統計，大約有六成的民眾使用網路申報，採用稅額試算的約有三成五，如果還是習慣到國稅局報稅的民眾，建議盡量避開人潮較多的星期一。

呂桂守指出，今年報稅因為政府調高標準扣除額、薪資所得特別扣除額四大扣除額等，以剛入社會不久的單身上班族來說，年薪40.8萬元以下都可以不用繳稅，雙薪家庭年薪在81.6萬元以下，或是雙薪家庭、扶養二名5歲以下子女的4口之家，年薪在123.2萬元以下，也都是免稅的，大家今年報稅時應該很有感。

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