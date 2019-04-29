線上取號e指通 5月報稅等叫號不用再大排長龍

2019-04-29 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



5月即將報稅，為縮短民眾現場排隊等候的時間，不少國稅局都提供「線上即時取號」服務，民眾可以先查一查附近據點等待人數的情形，評估所需時間，在網頁輸入手機號碼進行取號，到現場只要掃描QR-Code即可完成報到程序，依序等候叫號。

雖然現在報稅管道已經相當多元，國稅局官員表示，每年5月報稅時還是有不少民眾習慣到國稅局查調所得資料以及報稅，尤其5月1日勞動節因勞工朋友放假，往往會出現人潮，為避免民眾久候，許多國稅局今年都推出「線上即時取號及即時顯示等候人數」服務措施，以北區國稅局為例，除金、馬以外，輖區內所屬的新北市、桃園市等7縣市的分局、稽徵所都導入這項服務。

「線上即時取號」服務提供「網路申報」及「所得查調」櫃檯線上取號，並設置QR-Code報到機，民眾可以透過手機或家中電腦瀏覽服務據點的「叫號進度」及「等待人數」，並輸入手機號碼，取得QR-Code條碼再出門，到現場只要在取號機處掃描QR-Code即可完成報到程序，依序等候叫號。

萬一到現場發現已經過號也不用擔心，只要掃描QR-Code報到參與叫號，現場等待3組叫號後，即插入叫號，重新呼叫，民眾不用再重新取號。