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報稅季倒數 今年兩個小確幸別放過

2019-04-29 15:49經濟日報 記者翁至威╱即時報導

今年是個人綜合所得稅的大減稅年，除了放寬健保費列舉扣除規定外，也放寬列報扶養孫子...
今年是個人綜合所得稅的大減稅年，除了放寬健保費列舉扣除規定外，也放寬列報扶養孫子女教育學費特別扣除額及幼兒學前特別扣除額適用規定。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
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今年綜合所得稅申報與過往大不同，除了股利所得申報方式改變、扣除額調高等，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻今（29）日提醒今年還有兩大規定放寬，納稅人記得把握報稅小確幸。

王瑞鴻指出，第一個小確幸是放寬健保費列舉扣除規定，過往財政部要求必須符合「被保險人與要保人在同一申報戶內」，也就是說，全民健康保險費必須由納稅人本人、合併申報的配偶或受扶養親屬繳納者，納稅人才可列舉扣除。

不過在實務操作上，通常會希望由薪資較低的子女投保父母健保費，並由所得較高的子女申報扶養，可達最大的節稅效果。財政部考量健保為強制性社會保險，因此發布新令明定以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，健保費都可由納稅人申報扣除。

但若是人身保險、勞工保險、國民年金保險，及軍、公、教保險等保險費，仍必須符合被保險人與要保人在同一申報戶內，才可在每人每年2.4萬元範圍內列舉扣除。

第二個小確幸在於放寬列報扶養孫子女教育學費特別扣除額及幼兒學前特別扣除額適用規定。王瑞鴻表示，這兩項扣除額都僅限「子女」身分才能適用，然而，隔代教養越來越多，父母有可能因故無法扶養子女，而由祖父母扶養，此時祖父母就可減除孫子女教育學費或幼兒學前特別扣除額。

王瑞鴻解釋，所謂的「因故」，是指被扶養孫子女的父母死亡、失蹤、長期服刑或受宣告停止親權等情形，除死亡外，其餘情形都必須在申報時，檢附足資證明文件，供稽徵機關核認。

此外，王瑞鴻也提醒過往民眾申報綜所稅扣除額時常見錯誤，包括人身保險費、捐贈費用、醫藥及生育費、購屋借款利息、教育學費特別扣除等，提醒納稅人留意規定細節，以免遭補稅處罰。

舉例來說，列報受撫養親屬的保險費扣除額，必須是「直系」親屬才可適用，此外像是車險等非人身保險，就不得列舉扣除。

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