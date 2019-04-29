倒數二天 車主別忘了繳牌照稅以免被加徵滯納金

2019-04-29 14:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



報稅首先要準備好相關工具，各項工具準備得愈齊全，甚至只要動動手指，不用出門就能快速完成報稅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

5月1日要開始報稅了，4月要繳的牌照稅繳了沒？財政部提醒，使用牌照稅的繳納期限至4月30日，如果逾期繳納，每逾二日會按應納稅額加徵1%滯納金，如果在5月3日或4日繳納，即會被加徵1%滯納金。

逾期繳納牌照稅被加徵滯納金最高加徵至15%，超過30日仍未繳納，將會被移送強制執行，且如果車輛行駛或停放公共道路被查獲，還會被裁處罰鍰。

財政部表示，繳牌照稅的管道相當多元化，可以持繳款書至代收稅款金融機構（郵局除外）以現金或票據繳納，稅額在2萬元以下者可以到統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店以現金繳納。

民眾也可以或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、電話語音、晶片金融卡網際網路轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳等方式繳牌照稅，但使用信用卡繳稅要注意發卡機構是否收取服務費及收取標準；另外，也可以透過行動裝置或開辦「行動支付工具」繳稅業者的APP掃描繳款書上QR-Code行動條碼，即可辦理線上繳稅。

財政部賦稅署提醒，辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅者，要確認帳戶內的存款餘額足夠繳稅，以免未能順利完成扣款。

財政部統計今年使用牌照稅開徵車輛數約737萬輛，開徵金額626億5,592萬元，均較去年小幅增加。