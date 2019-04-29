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5月報稅 善用國泰證電子憑證申報抽獎享好康

2019-04-29 11:38經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

一年一度的報稅季節即將開跑，根據財政部賦稅署所公布的網路報稅資訊，今年仍延續往年多元模式，包括自然人憑證、金融憑證、身分證字號加戶號及健保卡加密碼等，皆可作為個人申報綜所稅的登入方式。

國泰證券表示，金融憑證同時具有電子下單必備憑證以及客戶身分認證兩種功能，是投資人網路交易及查詢的重要憑據，目前廣泛使用在年度綜所稅網路申報範疇，突顯其高度便利性。

國泰證券為鼓勵納稅人多使用金融憑證報稅，特別推出「2019年電子憑證報稅抽獎活動」，凡於2019年5月1日~31日期間，使用國泰證券有效電子憑證完成綜所稅申報，並於規定時間內在活動網站成功登錄個人資料，就可以參加知名社群軟體（LINE）點數抽獎活動，得獎名單預計於6月27日前於活動網站公告。

國泰證券表示，使用金融憑證報稅好處多多，可免出門、免使用讀卡機，在電腦上即能查詢所得與扣除額資料，讓繁瑣的年度個人綜所稅申報變得更加簡便。

國泰證券致力於提供投資人在投資旅程中可能遇到痛點的各項解決方案，所推出相對應的數位服務App皆秉持著「簡單、快速、便利」之原則。

舉例來說，客戶以國泰證券電子交易憑證完成綜所稅申報後，倘若手頭上正好沒有足夠的現金繳稅，卻又不想賣股求現，此時即能透過國泰證券「國證e櫃台App」的「股票貸款」線上進行借款申請，客戶於線上填寫股票貸款申請資料並完成擔保品提撥申請，之後於線上申請借款，3分鐘即能收到匯入款項，並且全天候24小時都能進行申請，還款亦同。

國泰證券股票貸款服務推出至今，協助短期有小額資金需求的客戶借款不求人，全年365天都能進行申請。

國泰證券表示，投資人若尚未成為國泰證券的客戶，現在就能立即下載「線上開戶App」，三步驟5分鐘體驗國泰證券領先業界的數位服務，不僅在5月繳稅旺季申報綜所稅便利，有小額資金需求更不需求人，更重要的是，還有機會獲得雙重好禮。

國泰證電子憑證申報抽獎享好康 圖／國泰證券提供
國泰證電子憑證申報抽獎享好康 圖／國泰證券提供
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