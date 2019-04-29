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美國X檔案：隨機虐殺黑人的「98伯德仇恨案」

富邦證電子金融憑證 報稅還能使用股票線上借現金

2019-04-29 09:56經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

適逢5月報稅季開跑，網路報稅近年來儼然成為國人便利報稅的首選，而現今申報所得稅的工具更趨多元，富邦證券提醒民眾，報稅不必人擠人，「富邦證券電子金融憑證」不僅是投資人看盤下單的好工具，還是網路報稅的好幫手！

富邦證券表示，網路報稅新鮮人只要透過「富邦證券快速線上開戶」服務，大約只要一首歌的時間，輕鬆開立證券戶後，即可無條件使用電子交易憑證報稅的便利加值服務。

值得注意的是，2018年使用富邦證券電子交易憑證報稅較前年成長了將近10%，顯示富邦證券所提供的電子交易憑證，深受廣大投資人的信賴及肯定。富邦證券更貼心建立金融憑證報稅說明網站，以淺顯易懂的步驟說明，協助首報族更快入門網路報稅服務。

另外，若客戶於報稅期間有資金需求，更可善「不限用途款項借貸」作為籌措資金的來源。只要於線上簽約開啟「不限用途款項借貸」，並將手中持有股票作為擔保品，最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起，借款期限最長18個月，在額度內可以隨時循環使用，輕鬆取得資金，投資人不必再「賣股繳稅」，可改用股票借錢繳稅，等除息後有現金進帳再還錢，讓繳稅更具彈性。

富邦證券提醒，只要是富邦證券電子交易客戶且具備有效電子交易憑證，就可以簡單五步驟報好稅，預先下載好國稅局的最新版報稅軟體，再搭配富邦證券的電子報稅金融憑證，民眾即可從國稅局下載戶籍、家戶所得、勞健保及扣除額等資料，免除填寫書面資料的勞累，並可透過報稅軟體自動算出最有利的計稅方式，以進行綜所稅結算申報。

最後，確認資料後上傳，輕而易舉完成一年一度的報稅手續，體現「免出門、免排隊、免讀卡機」的數位化報稅模式，節省親自到國稅局臨櫃查詢所得時間，歡迎所有納稅人都來使用「富邦證券電子金融憑證」，報稅輕鬆省時省力。

富邦電子交易憑證報稅五步驟 圖／富邦證券提供
富邦電子交易憑證報稅五步驟 圖／富邦證券提供
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