全台5,305人擁有10間房子 滿手房的人這裡最多

2019-04-29 00:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



擁有多少間房子才算多？根據統計，全台灣個人手上有10間以上房子者有5,305人，其中新北市擁戶超過10間者有1,361人，為最多，其次是台中市，台北市則排第三名，滿手房的房地產大亨八成集中在六都。

根據財政資訊中心統計，2018年全國2,300萬人中，有房屋者為906萬人，其中88%持有一戶；六都當中，以高雄市僅持有一戶的比率最高，為92.4%；台北市房價雖高，但是持有一戶的比重86.5%，是六都中比率最低的。

在台北市有房者，持有兩戶者的比率達一成，則是各縣市之冠。

如果說持有四戶以上算是房地產大戶，全國有8.4萬人是持有四戶以上的房地產大戶，人數最多的是台北市和新北市，各有2.2萬人和1.3萬人；台北市、新北市和台中市坐擁四房以上者，占有房者比率皆超過一成，其餘縣市則未逾一成。

至於坐擁10戶以上的房地產大亨，則以新北市人數最多，台南市最少為232人；受惠於台商回流議題，房價也沒有像台北那麼高不可攀的台中市，擁房超過10戶的地產大亨則是全國第二多。

財政部2014年修正房屋稅條例，針對自住用房屋訂出差別徵收率，包租公和投資客的持有成本上升，以期減少囤房狀況；但是與修法前的2013年相較，全國持有一戶者增加9.4%，雙北僅增加約6%；顯示雙北地區的高房價對有剛性需求的初次購屋者較不友善，讓雙北地區持有一戶者增幅低於平均 。

另一方面，持有兩戶以上者，全國成長二成，新北市成長17.6%，台北市成長20.2%，都遠超過持有一戶的增幅，顯示不論所在地區房價高低，篤信「有土斯有財」的國人，對第二戶以上房屋的需求強勁。