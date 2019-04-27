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關於4000萬 韓國瑜：讓我消化一下資料再回答

104年租稅獎勵逾2千億所得免營所稅 7成由新竹縣拿下

2019-04-27 06:14聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

即將要報稅了，上班族賺的每一塊薪水都跑不掉，但有些企業賺的錢卻可以免繳稅。財政部統計104年營所稅繳稅狀況，因符合政府企業獎勵規定的營所稅免稅所得超過2千億元，最厲害的是新竹縣，囊括了7成7。

財政部分析，新竹科學園區在新竹縣，而竹科多為政府鼓勵發展的高新技術產業，新竹縣市合於獎勵規定的營所稅免稅所得共1656億元，占全國的77%。

營所稅自99年度起，稅率自25%調降為17%，107年度再略升至20%。隨著走出金融海嘯，企業獲利情形逐年轉好，致營所稅實徵淨額逐年增加，104年稅收4628億元突破25%稅率時期的歷史高點，107年達5679億元，占全國稅收的23.8%。

按最新核定申報結果觀察，由於多數企業總公司設籍雙北，104年申報家數為32 萬家、占近4成，營收淨額38兆、占63.3%，應納稅額2145億元、占49.2%，為營所稅主要稅收來源地區。

將應納稅額分行業別來觀察，104年以製造業應納稅額2277億元最高、占52.2%，其次為批發零售業858億元、占19.7%，金融及保險業414億元為第三、占9.5%。全國有43萬家企業稅額為0、占50.9%，稅額千萬以上者近4千家。

再分稅額級距觀察，稅額2千萬以上者以製造業規模最大，合計貢獻1871億元，占該類別應納稅額的82.1%，財政部分析，與製造業營利規模由少數公司貢獻有關。

營所稅財政部
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