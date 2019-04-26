元大證券借貸通 輕鬆繳稅免煩惱

2019-04-26 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



5月所得稅報稅季節將至。圖／北區國稅局提供 分享 facebook

5月報稅季節到來，元大證券電子交易客戶可以使用電子憑證直接網路申報綜所稅，無須再準備讀卡機，便可輕鬆下載所得資料，不僅收支一目瞭然，計算稅額輕鬆便利，可減少傳統報稅繁複的程序，免出門即可輕鬆完成申報，更可享有優先退稅處理，真正做到數位金融萬事通。

根據財政部統計，去年金融憑證網路申報件數約12萬件，其中，元大證券蟬聯同業之冠，約每四位憑證報稅投資人就有一位使用元大證券的憑證，e化服務廣受投資人好評。

元大證券提醒投資人，若報稅有資金需求，不必再為了繳納稅金而忍痛賣股，可以透過「元大萬事通App-借貸通」進行股票借貸繳稅， 24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行款項借貸，操作簡易，最快2小時即可順利取得所需資金，還可隨借隨還，資金調度不求人。

近年來，元大證券不斷創新、優化數位金融服務，去年9月推出的全新選股下單「投資先生」App，其全方位的功能、智能選股以及流暢的動線設計，取得多項設計專利，深獲市場肯定與投資人青睞，分別獲得經濟部工業局2018數位內容產品獎-行動應用類及數位時代2019創新商務獎-最佳產品創新銅獎殊榮。