綜所稅降至40% 開放行動支付繳費

2019-04-25 20:33 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



報稅季節將至，民眾與企業都要留意今年的諸多稅制變動。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 報稅請注意，多項新稅制上路！財政部25日召開記者會說明今年上路的多樣新稅制，如綜所稅扣除額的調整等。而今年所得稅申報期間為5月1日至31日，並於4月26日起開放資料查詢。今年除了舊有電腦報稅程式外，也新增了Windows版本的網路申報途徑，更開放行動支付繳費，讓民眾報稅更方便。

國稅局表示，此次新稅制優化內容包括調高綜所稅扣除額、調降綜所稅最高稅率、廢除兩稅合一部分設算扣抵制，改採鼓勵所得課稅制，以及調整營所稅稅率結構等。

譬如綜所稅最高稅率從45%調降至40%，扣除額額度方面則是標準扣除額由9萬元提高為12萬(有配偶者加倍)、薪資所得扣除額及身心障礙特別扣除額從12.8萬提高至20萬，而幼兒學前特別扣除額從每名子女2.5萬提高至12萬。

簡單計算的話，財政部以圖表指出，單身族年薪40.8萬、雙薪頂客族年所得81.6萬、雙薪夫妻有兩名就讀高中以下子女的家庭年所得99.2萬、雙薪夫妻有兩名5歲以下子女年薪123.2萬者，在申報時都得以免繳所得稅。

財政部表示，今年綜所稅申報期間為5月1日至31日，並於4月26日起開放資料查詢。報稅程式已在15日起開放下載，今年也新增了Windows版本的網路申報途徑，更開放行動支付繳費，讓民眾報稅更方便。此外，5月的1日及最後一週，國稅局都會中午加班收件，31日當天更會加班收件到晚上7點。

而此次退稅時間為7月31日、10月31日及明年1月20日三個時間點，國稅局呼籲民眾多利用網路迅速申報，越早報稅完成就越早得到退稅。

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