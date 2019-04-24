稅改新正義？陳冲：受薪階級不應單獨負擔太多稅賦

2019-04-24 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



東吳大學企業管理學系今天舉辦第四季「東吳企管財經講堂」，第二場次主題為《稅改新正義？受薪階級獨扛租稅負擔？》由東吳大學法商講座教授陳冲擔任主持人。陳冲表示，稅制與經濟發展經常就像是馬與馬車之間的關係，原本租稅制度應該跑在馬車之前，但現實狀況卻經常跑在馬車後面，甚至坐在馬車上。

陳冲說，稅制改革並不是一件容易的事，經濟議題經常受到政治問題所左右，「但我們希望在改革的過程中，政治能少贏一點，讓經濟多贏一點。」尤其受薪階級本身不應單獨負擔太多稅賦，而原本不繳稅的人，則應該承擔該有的責任。

引言人、東吳大學企管系兼任教授張淵智說明，從104年度國稅實徵淨額可以發現，綜合所得稅比率高達24%，營所稅達31%；其中綜合所得稅中，薪資所得更占比高達56%，足見薪資所得者的租稅負擔。尤其當前個人所得中，懂得避稅的個人可以成立公司等特殊「法人化」過程降低租稅負擔，但個人薪資所得中除標準扣除額外，核實認定者並不多，彈性相對低很多。在多數薪資所得者能扣抵的免稅額與扣除額不足以支應生活開銷，且物價相對攀高的壓力下，不公平的稅賦負擔可能造成階級對立，甚至成為年輕人不婚不生的國安危機，而有系統性風險議題。

政治大學財政系名譽教授曾巨威則倡議在稅改推動過程中，「好野人」俱樂部應該要扮演主動支持稅改角色，例如股神巴菲特就特別支持有錢人的稅賦應該要加重，進而帶動德國與法國有錢階級的覺醒。

此外，曾巨威說明「房地合一」課稅內涵，目的乃是在平衡薪資所得與資本利得的不公平課稅差異，房屋稅與土地增值稅的稅目內涵並沒有改變，但課稅效率與功能卻有因此提升。

曾巨威表示，現階段兩個最重要的稅改內容：一是勞動所得租稅抵減制度(EITC)。他指出，「薪貧階級」的出現，在現行受薪階級租稅負擔過重且缺乏彈性的現實下，有薪階級卻陷入貧窮，因此如何以「工作所得補助方案」為基礎，將EITC制度化，是重要的稅改方向；二是綜合所得稅扣除總額設限制。因應長照、學貸等各式所得扣除額的多種提案，曾教授建議，應有合理的總額限制與稅賦計算，讓所得越高者，可扣除的總額能遞減。

中正大學財經法律學系教授盛子龍指出，個人所得中的特別扣除額，是個人為取得薪資所得必須付出的成本費用之概算金額，但實際上應有其他核實的彈性認列方式。大法官已在2017年2月8日做出釋字第745號解釋，薪資扣除額僅允許定額扣除違憲，財政部應在兩年內修訂，但實則財政部至今對核實扣除仍沒有定案。