這麼好康？ 網路報稅可抽現金最高58888元

2019-04-24 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



迎接5月報稅季，Windows線上版報稅今年首度上線，預計將有150萬人次使用。 本報系資料庫 分享 facebook 5月報稅季即將到來，為鼓勵使用網路報稅，財政部中區國稅局祭出3大好康抽獎，設籍於苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣及雲林縣等地區的納稅人，透過網路報稅即可抽獎，最大獎為新台幣58,888元現金，還有50吋電視、iPad等好康獎品加碼。

中區國稅局表示，民眾使用「自然人憑證」、「電子憑證」及「健保卡+密碼」等憑證，可以在家網路申報綜合所得稅，免出門、免排隊又省時省力。只要以憑證完成網路申報或以稅額試算服務確認，即可參加現金獎抽獎。最大獎為58,888元，由一名幸運兒獨得；貳獎為16,888元共3名，參獎為8,888元共6名，另還有普獎抽出400名可得超商禮券500元。

另，完成網路申報或以稅額試算服務確認後，使用自動櫃員機（ATM）、晶片金融卡、信用卡、行動支付、繳稅取款委託書、活期存款帳戶等e化方式繳納綜所稅，或設定銀行帳戶辦理直撥退稅者，還可另抽超商電子禮券100元，共1,000個名額。

完成網路申報或以稅額試算服務確認後，若是採用台灣行動支付（台灣Pay）、中國信托i繳費、ezPay簡單付以及各大公股銀行專屬app等，透過上述行動支付工具繳稅成功者，還可抽50吋電視（1名）、9.7吋iPad 128G（3名）等加碼獎。

除了上述抽獎之外，完成網路繳稅後持相關證明，到中區國稅屬所屬據點捐贈發票，可以兌換限量玻璃保鮮盒；在綜所稅報稅期間（5月1日至5月31日）同樣至該局所屬據點，出示「財政部統一發票兌獎APP」登入畫面，也可限量兌換乖乖1包。