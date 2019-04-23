房屋稅將開徵 件數金額續創新高

2019-04-23 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



108年房屋稅稅額及件數雙創新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 全台屋主要繳稅囉！一○八年房屋稅將於五月一日開徵，繳納期限至五月底止，全國房屋稅總件數逾八七九萬件，總稅額逾近七七二億元，稅額及件數雙創新高，比去年增加了約十一萬件、稅額約增加廿點七六億元，分別成長百分之一點二七及二點六九，以自住屋為大宗。

財政部賦稅署表示，除新北市議會去年修正通過調降俗稱「囤房稅」的非自用住宅房屋稅稅率外，各縣市房屋稅的稅基及稅率都沒有大變動，隨著房屋數增加，房屋稅徵收件數及稅收也成長。

新北市稅捐稽徵處處長黃育民表示，六都一○八年房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率的八成，和前一年度相較，全國房屋稅開徵件數成長最高的是桃園市，增加一點六九萬件，比率為百分之一點九；稅額成長最高的是台南市，增加五點○九億元，比率為百分之七點二。

黃育民表示，台南市房屋稅收提升，主因是台南市房屋稅稅基調高，採逐年緩漲的形式，但去年是台南房屋稅稅基調高緩漲的最後一年，所以稅收增加。

不過去年房屋稅稅收增加的好成績，今年恐有反轉危機。除新北市去年降低房屋稅稅率外，今年初台南市不動產評價委員會也調低房屋稅稅率，台北市也有意將自住的房屋稅可能從目前的百分之一，降至百分之○點六。

在新北、台南及台北市帶頭降房屋稅之下，接緊著今年還有彰化縣、基隆市、新竹縣、嘉義縣等十三個縣市今年要召開不動產評價為委員會，恐會帶動房屋稅調降風，衝擊明年房屋稅的稅收。