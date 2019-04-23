房屋稅5月1日至31日開徵 逾期加徵滯納金

2019-04-23 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市稅捐處今天表示，2019年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日止，逾期繳納者，每逾兩日（2019年6月3日起）加徵滯納金1％，請納稅義務人如期繳納，如未收到繳款書或繳款書遺失，請向稅捐處或其所屬分處申請補發。

稅捐處說，房屋稅繳款書是按民眾提供的住居所或就業處所等通訊地址寄送，如果想要變更通訊住址，可利用書面或電話向該處申請改為新的投遞地址，民眾也可在接到繳款書後，填寫繳款書正面的地址更正欄寄回稅捐處，次年度的繳款書就會按更正後的地址寄送。

稅捐處指出，為方便民眾繳稅，已提供多元繳稅管道供選擇利用，除已辦理約定轉帳繳納者，應於繳納期間截止日（今年5月31日）於帳戶內預留足夠之存款，以備提兌外，亦可持繳款書至代收稅款的金融機構、便利商店（限2萬元以下）以現金繳納，或以自動櫃員機、信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶、晶片金融卡；也可透過電話語音、網際網路轉帳繳納稅款，更可利用智慧型手機或平板電腦，下載開辦行動支付繳稅業者APP，掃描繳款書上QR-Code行動條碼，免輸入銷帳編號、繳稅金額等資料，輕鬆快速完成線上繳稅。

另外，自住用房屋可適用1.2%優惠稅率，所稱自住使用之房屋，是指個人持有住家用房屋，符合無出租，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女全國合計為三戶等要件；稅捐處提醒市民，如自行興建或因買賣、贈與、繼承等新取得且符合上述自住房屋要件者，應即向稅捐處申報或選擇最有利的三戶房屋按自住稅率課徵房屋稅，以維護個人的權益。