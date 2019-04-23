開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



開錯的發票仍可兌獎。聯合報系資料照／記者劉嘉韻攝影 分享 facebook

開錯的發票仍可兌獎！民眾採購時偶爾會遇到店家於開立統一發票時，誤植發票上商品買售金額的情況，財政部北區國稅局長王绣忠指出，但若店家聯絡未果，僅逕行報備更正發票資訊，仍不影響民眾手中發票兌獎權利，「不管那張發票中200元還是200萬，都可以兌領。」

北區國稅局表示，日前有文具店賣出41元文具用品，卻因工讀生誤植而開出銷售額41萬元的統一發票，事後找不到已經離開的消費者，無法依法收回發票作廢重開窘境，後來經該局輔導，檢附該張統一發票類型、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本並報備更正申報，免去了誤植金額的高額稅負，也逃過1,500元的罰鍰。

至於本應作廢的發票如何處理？王绣忠指出，民眾最關心的是金額錯誤的發票能否對獎，「不管那張發票中200元還是200萬，都可以兌領」，民眾手中的發票仍屬於有效發票，不會因為金額登載錯誤，而影響到兌獎的權利。

國稅局提醒，店家開立統一發票時，應確認各個應記載事項正確無誤再交付給民眾，若店家無法向消費者取回統一發票作廢重開，且未主動向稅捐稽徵機關更正及報備，如經稅捐稽徵機關查獲其應行記載事項有記載不實者，依《營業稅法》規定將處最低1,500元，最高15,000元罰鍰。