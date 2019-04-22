欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



財政部北區國稅局22日提醒民眾如果有欠稅，應如期繳納，否則將被移送強制執行，如有隱匿財產或處分情事，法務部行政執行分署將會依職權聲請法院裁定管收，轄區內有一個案例即在遭管收後，馬上繳納800萬元，其餘3,000多萬元欠稅款也提出分期還款計畫，才獲釋放。

北區國稅局查獲一位在尼龍化纖公司擔任業務員的周君，漏報95至100年度銷售公司產品收取買賣價差之其他所得7,900萬餘元，經國稅局於2013年10月間核定應補稅及裁處罰鍰合計3,844萬餘元，周君不服提起行政救濟，但因訴願時未依規定繳納半數稅款或提供相當擔保，國稅局在2015年4月移送新北執行分署強制執行。

而周君在移送執行期間因名下查無財產，因此一直沒有執行，不料後來國稅局與執行分署查到周君趁稅單送達前的空檔，出售名下價值3,560萬元不動產，還領光銀行存款1,326萬餘元，並有多筆於旅行社、機場免稅店、百貨公司、酒店、飯店及高檔餐廳等奢侈消費紀錄，且仍頻繁出國，執行分署傳喚周君到案時又敷衍推諉塞責，拒不繳納，因而認定其有「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」及「顯有履行義務之可能，故不履行」等事由，在2018年7月17日聲請管收周君，法官也立即裁准管收，隨即送往台北看守所附設管收所執行管收。

周君積欠5年多的稅款及罰鍰經執行管收後，隨即在8月1日繳納800萬元，其餘欠稅款也立即提出72期的分期還款計畫，才獲釋。