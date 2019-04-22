親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

命理師測字預言 郭台銘梟雄之相直逼大位？

欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

財政部北區國稅局22日提醒民眾如果有欠稅，應如期繳納，否則將被移送強制執行，如有隱匿財產或處分情事，法務部行政執行分署將會依職權聲請法院裁定管收，轄區內有一個案例即在遭管收後，馬上繳納800萬元，其餘3,000多萬元欠稅款也提出分期還款計畫，才獲釋放。

北區國稅局查獲一位在尼龍化纖公司擔任業務員的周君，漏報95至100年度銷售公司產品收取買賣價差之其他所得7,900萬餘元，經國稅局於2013年10月間核定應補稅及裁處罰鍰合計3,844萬餘元，周君不服提起行政救濟，但因訴願時未依規定繳納半數稅款或提供相當擔保，國稅局在2015年4月移送新北執行分署強制執行。

而周君在移送執行期間因名下查無財產，因此一直沒有執行，不料後來國稅局與執行分署查到周君趁稅單送達前的空檔，出售名下價值3,560萬元不動產，還領光銀行存款1,326萬餘元，並有多筆於旅行社、機場免稅店、百貨公司、酒店、飯店及高檔餐廳等奢侈消費紀錄，且仍頻繁出國，執行分署傳喚周君到案時又敷衍推諉塞責，拒不繳納，因而認定其有「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」及「顯有履行義務之可能，故不履行」等事由，在2018年7月17日聲請管收周君，法官也立即裁准管收，隨即送往台北看守所附設管收所執行管收。

周君積欠5年多的稅款及罰鍰經執行管收後，隨即在8月1日繳納800萬元，其餘欠稅款也立即提出72期的分期還款計畫，才獲釋。

國稅局稅款
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

房貸利息列扣 六點不漏

2019-04-22 02:03

新聞中的法律／遏阻非法日租房 罰則將加重

2019-04-22 02:03

企業舊車換新退稅 要列收入

2019-04-22 02:03

隔代扶養孫兒 祖父母可扣稅

2019-04-21 23:25

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

扶養孫子女學費終可申報扣減 祖父母今年報稅別忘權利

2019-04-21 20:58

報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31

綜所稅申報懶人包 第一次報稅就上手

2019-04-21 10:42

4成上班族年薪40.8萬以下 今年5月免報稅

2019-04-21 10:40

全民大減稅 高所得者受惠大

2019-04-20 23:44

報稅季將到 4大新制教你節稅

2019-04-20 23:41

地震險投保率偏低／立委提案修法 增加「地震險扣除額 」

2019-04-19 14:23

鼓勵投保地震險 立委提案修所得稅法每年扣除2000元

2019-04-19 13:41

出售自宅減免 須符三要件

2019-04-19 02:19

提復查、訴願 起算點不同

2019-04-19 02:19

外僑上網報所得稅 別忘檢附證明文件

2019-04-19 02:19

長照扣除額12萬 訂排富條款

2019-04-19 02:19

院會通過長照扣除額 估29萬人共減稅20億元

2019-04-18 14:43

長照扣除額排富太嚴？月收十幾萬家庭可能達標

2019-04-18 14:33

有差額可減？公式試算就知道

2019-04-18 14:30

基本生活費不課稅 調高有感

2019-04-18 14:30

政院拍板 長照扣除額12萬、排富稅率20%

2019-04-18 14:26

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18

線上報稅 Windows版嘛也通

2019-04-18 02:37

封閉掩埋場種電 免徵地價稅

2019-04-18 02:32

未依規定催收債權 不得認列呆帳損失

2019-04-18 02:32

處分投資股權損益 分五年計入營所稅

2019-04-18 02:32

公有已封閉垃圾掩埋場 設置太陽能可續免地價稅

2019-04-17 19:09

信用卡繳稅 現金回饋夯

2019-04-17 14:25

長照定額扣除擬低於12萬 政院明拍板

2019-04-17 14:23

5月報稅荷包大失血？每月做這件事 最多可少繳4萬元

2019-04-17 13:58

25日開始查詢 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

稅額試算 25日開放查詢

2019-04-17 03:02

獨資變合夥 免清算申報

2019-04-17 03:02

網路報稅 六要訣護個資

2019-04-17 03:02

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00
看更多

熱門文章

不是一律60歲領老人年金！用出生年次看你幾歲可以領

2019-04-22 14:50

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

2019-04-22 11:32

台積3D封裝 獨家搶蘋單

2019-04-21 23:32

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

5G出貨 宏達電、啟碁搶頭香

2019-04-22 00:03

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

蘋果、高通擴大合作 台廠補

2019-04-22 00:00

郭明錤預期明年5G iPhone帶起換機需求 這幾個產業看好

2019-04-22 10:01

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

密碼太簡單不安全 這一組最常被破解

2019-04-22 15:57

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

房貸利息列扣 六點不漏

2019-04-22 02:03

勞保中斷多年 仍可請領老年給付

2019-04-22 14:50

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

經濟部統計：TOYOTA油電混合車是小客車省油冠軍

2019-04-22 12:13

新iPhone加速類載板滲透率 郭明錤看好台光電、臻鼎

2019-04-22 10:26

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

郭台銘選總統 外資：鴻海將效法台積、台塑接班

2019-04-22 16:50

近兩兆海外資金將回台、新台幣恐瘋漲？央行兩招因應

2019-04-22 15:31

台積領軍 帶旺生態系

2019-04-21 23:55

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

長榮空服員罷工危機升溫 許銘春：我們還在努力

2019-04-22 12:51

中華電 23日秀技術串聯成果

2019-04-22 00:02

中國國家隊插旗雙子星？柯文哲：別再內耗，往前走就好

2019-04-22 11:21

這些地段去年房貸利率殺到1.58％ 今年還會更低嗎？

2019-04-22 20:01

防利益輸送 保險業實質利害關係人納管

2019-04-22 00:26

3月外銷訂單減38億美元 年減近9％

2019-04-22 16:18

長榮航空罷工危機下月引爆？ 立委：勞動部不要太鬆懈

2019-04-22 10:18

非蘋擴大採用相關技術 GIS有望受惠

2019-04-21 23:58

保險業利害關係人 擴大控管

2019-04-21 23:23

蘋果盛讚「波士頓校區」臻鼎最美廠區首度曝光

2019-04-22 10:01

翁朝棟專訪／鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

企業舊車換新退稅 要列收入

2019-04-22 02:03

5G加速類載板滲透率 郭明錤點名PCB四星受惠

2019-04-22 13:52

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

美將全面封殺伊朗石油出口 中油：今年台灣並未進口

2019-04-22 20:06

第二度插旗台北 全國電子新DC座落古亭商圈

2019-04-22 08:46

今年擴大線上報稅 蘇建榮：WINDOWS版本周就緒

2019-04-22 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top