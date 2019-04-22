今年擴大線上報稅 蘇建榮：WINDOWS版本周就緒

2019-04-22 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



5月報稅季即將到來，適用的電腦作業系統大幅擴大，財政部長蘇建榮今（22）日於立法院受訪時表示，除了MAC作業系統已經於去年上線，WINDOWS作業系統用的線上報稅軟體正在密集做壓力測試，本周就能準備就緒，下周申報所得稅時，民眾就能順利地申報。

蘇建榮今日於立法院專案報告107年度所得稅申報優化措施，會前受訪時說明今年的報稅新制，重申今年調高薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、幼兒學前特別扣除額、標準扣除額等四大扣除額，今年所有的納稅人都可以適用，估計年輕人、雙薪家庭、扶養學齡前幼童甚至是單身扶養父母親等家戶，所得稅都可以減輕，「會讓大家非常有感。」

蘇建榮表示，財政部所開發的MAC版線上報稅系統已經在去年上路，離線版也已經準備就緒；至於在台灣個人電腦市佔率較高的WINDOWS作業系統，蘇建榮表示，財政部準備於今年推出線上版，目前正在密集做壓力測試，本周就可以準備就緒，下周申報所得稅，民眾就可以很順利地完成申報。