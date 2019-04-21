小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



今年5月所得稅報稅季節將至，財政部北區國稅局今天下午提醒，今年稅法修正變革後，為提供納稅人報稅簡化，其中月薪3萬元以下的小資族年薪 40.8萬元以下、雙薪家庭年薪81.6萬元以下及四口之家（含5歲以內子女2人）年薪123.2萬元以下，皆可免繳稅，不過納稅人如有扣繳稅額，還是要申報才能退稅，網路報稅或5月10日前採取人工或二維條碼報稅者，可優先7月31日前第一批退稅。

北區國稅局表示，今年個人綜合所得稅重大變革，綜所所最高稅率從百分之四十五降為百分之四十，四大扣除額提高，標準扣除額從9萬元提高到12萬元（配偶加倍），薪資所得特別扣除額、身障者特別扣除額都從12.8萬元提高到20萬元，幼兒學前特別扣除額從 2.5萬元提高至12萬元。

為讓免繳稅額的民眾簡化報稅，北區國稅局製作簡化看板讓民眾一目瞭然，北區國稅局表示，包括月薪3萬元以下的單身小資族年薪40.8萬元以下、雙薪夫妻家庭年薪81.6萬元以下，均可免申報繳稅，但是若公司已有扣繳稅額者，仍須申請報稅才能退稅。

5歲以內的幼兒學前特別扣除額每人提高到12萬元，四口之家（含5歲以內子女2人）的年薪123.2萬元以下，亦可免繳稅，如果子女是在5歲以上到大專院校畢業前，四口家庭年薪99.6萬元以下可免繳稅，但是納稅民眾仍需報稅列入子女人數，不然要另向國稅局說明。