親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01聯合報 記者曾增勳╱即時報導

今年5月所得稅報稅季節將至，財政部北區國稅局今天下午提醒，今年稅法修正變革後，為提供納稅人報稅簡化，其中月薪3萬元以下的小資族年薪 40.8萬元以下、雙薪家庭年薪81.6萬元以下及四口之家（含5歲以內子女2人）年薪123.2萬元以下，皆可免繳稅，不過納稅人如有扣繳稅額，還是要申報才能退稅，網路報稅或5月10日前採取人工或二維條碼報稅者，可優先7月31日前第一批退稅。

北區國稅局表示，今年個人綜合所得稅重大變革，綜所所最高稅率從百分之四十五降為百分之四十，四大扣除額提高，標準扣除額從9萬元提高到12萬元（配偶加倍），薪資所得特別扣除額、身障者特別扣除額都從12.8萬元提高到20萬元，幼兒學前特別扣除額從 2.5萬元提高至12萬元。

為讓免繳稅額的民眾簡化報稅，北區國稅局製作簡化看板讓民眾一目瞭然，北區國稅局表示，包括月薪3萬元以下的單身小資族年薪40.8萬元以下、雙薪夫妻家庭年薪81.6萬元以下，均可免申報繳稅，但是若公司已有扣繳稅額者，仍須申請報稅才能退稅。

5歲以內的幼兒學前特別扣除額每人提高到12萬元，四口之家（含5歲以內子女2人）的年薪123.2萬元以下，亦可免繳稅，如果子女是在5歲以上到大專院校畢業前，四口家庭年薪99.6萬元以下可免繳稅，但是納稅民眾仍需報稅列入子女人數，不然要另向國稅局說明。

【相關閱讀】


‧ 報稅專題／除了今年新制外 還有這些方法能替報稅省筆錢

5月所得稅報稅季節將至，北區國稅局提醒小資族、雙薪家庭、4口之家三類納稅人在年薪...
5月所得稅報稅季節將至，北區國稅局提醒小資族、雙薪家庭、4口之家三類納稅人在年薪繳稅額度內額可免繳稅。圖／北區國稅局提供
分享
5月所得稅報稅季節將至，北區國稅局製作看板提醒小資族、雙薪家庭、4口之家三類納稅...
5月所得稅報稅季節將至，北區國稅局製作看板提醒小資族、雙薪家庭、4口之家三類納稅人在年薪繳稅額度內額可免繳稅。圖／北區國稅局提供
分享
5月所得稅報稅季節將至，北區國稅局提醒小資族、雙薪家庭、4口之家三類納稅人在年薪...
5月所得稅報稅季節將至，北區國稅局提醒小資族、雙薪家庭、4口之家三類納稅人在年薪繳稅額度內額可免繳稅。圖／北區國稅局提供
分享

報稅年薪國稅局
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

扶養孫子女學費終可申報扣減 祖父母今年報稅別忘權利

2019-04-21 20:58

報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31

綜所稅申報懶人包 第一次報稅就上手

2019-04-21 10:42

4成上班族年薪40.8萬以下 今年5月免報稅

2019-04-21 10:40

全民大減稅 高所得者受惠大

2019-04-20 23:44

報稅季將到 4大新制教你節稅

2019-04-20 23:41

地震險投保率偏低／立委提案修法 增加「地震險扣除額 」

2019-04-19 14:23

鼓勵投保地震險 立委提案修所得稅法每年扣除2000元

2019-04-19 13:41

出售自宅減免 須符三要件

2019-04-19 02:19

提復查、訴願 起算點不同

2019-04-19 02:19

外僑上網報所得稅 別忘檢附證明文件

2019-04-19 02:19

長照扣除額12萬 訂排富條款

2019-04-19 02:19

院會通過長照扣除額 估29萬人共減稅20億元

2019-04-18 14:43

長照扣除額排富太嚴？月收十幾萬家庭可能達標

2019-04-18 14:33

有差額可減？公式試算就知道

2019-04-18 14:30

基本生活費不課稅 調高有感

2019-04-18 14:30

政院拍板 長照扣除額12萬、排富稅率20%

2019-04-18 14:26

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18

線上報稅 Windows版嘛也通

2019-04-18 02:37

封閉掩埋場種電 免徵地價稅

2019-04-18 02:32

未依規定催收債權 不得認列呆帳損失

2019-04-18 02:32

處分投資股權損益 分五年計入營所稅

2019-04-18 02:32

公有已封閉垃圾掩埋場 設置太陽能可續免地價稅

2019-04-17 19:09

信用卡繳稅 現金回饋夯

2019-04-17 14:25

長照定額扣除擬低於12萬 政院明拍板

2019-04-17 14:23

5月報稅荷包大失血？每月做這件事 最多可少繳4萬元

2019-04-17 13:58

25日開始查詢 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

稅額試算 25日開放查詢

2019-04-17 03:02

獨資變合夥 免清算申報

2019-04-17 03:02

網路報稅 六要訣護個資

2019-04-17 03:02

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

稅捐法修訂 擬降滯納金

2019-04-16 23:24

行政立法共識 長照扣除額定額12萬元、排富稅率20%

2019-04-16 15:37

網路報稅成主流方式 安侯建業提6大重點防詐騙

2019-04-16 13:00

5月網路報稅 專家教戰資安自保六招

2019-04-16 11:55

2016年前取得房屋 去年出售須報所得

2019-04-16 03:12
看更多

熱門文章

報稅季將到 4大新制教你節稅

2019-04-20 23:41

張忠謀談經營 發表五大心法

2019-04-21 01:32

中產階級悲歌 薪資成長牛步 年增率1.9％

2019-04-20 22:47

銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16

5G引爆工業4.0！NEC和Panasonic示範如何做到高效又保密

2019-04-21 10:41

想不到！日月潭山明水秀 竟也可當再生能源儲能系統

2019-04-20 21:33

三大非蘋手機 Q2拚高下

2019-04-21 01:23

旺宏董事長 吳敏求靠毅力走出谷底

2019-04-21 13:56

4成上班族年薪40.8萬以下 今年5月免報稅

2019-04-21 10:40

中火何時滿載發電？經濟部下達指令 穩定供電優先

2019-04-20 21:33

牧德董事長汪光夏 教授變獨角獸

2019-04-21 13:59

ZARA H&M一年關店約500間 網購時裝憑甚麼打贏巨頭？

2019-04-21 09:18

華南金董座 張雲鵬周五上任

2019-04-21 01:10

誠美材董事26日改選 11搶7

2019-04-21 01:09

報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31

中火將降載25% 供電大挑戰

2019-04-21 01:30

大陸整治化工業 台廠憂需求縮減

2019-04-21 01:28

綜所稅申報懶人包 第一次報稅就上手

2019-04-21 10:42

華為新品在台預購 增三倍

2019-04-21 01:22

工程顧問業結合資通訊技術 創造數位轉型新商機

2019-04-21 12:16

張忠謀分享經營5大心法 相信台積電會再創高峰

2019-04-21 00:07

停工再復工 兩岸化工廠事故頻傳主因

2019-04-21 01:27

運動休閒健身夯 台灣精品印尼掀熱潮

2019-04-21 12:42

克羅埃西亞 最值得前往國家

2019-04-21 01:07

全民大減稅 高所得者受惠大

2019-04-20 23:44

經濟猛虎波蘭 台廠進軍歐洲跳板

2019-04-21 01:08

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

3月外銷訂單估連5黑 學者：最快第二季轉正

2019-04-21 12:25

外銀業者：外幣、藝品 高端客最愛

2019-04-21 01:14

汽車零配件展24日登場 大廠齊聚

2019-04-21 01:09

中火改善廢水 拚夏季滿載供電

2019-04-21 00:11

最貴停車場23日三拍 可望出脫

2019-04-21 01:11

智冠董座王俊博 恣什麼打造他的遊戲王國

2019-04-21 13:51

華航機師罷工後未減航線 部分還增班

2019-04-20 22:33

101攬客看好俄羅斯市場 陸客長期趨勢仍成長

2019-04-21 12:23

匯市最前線／台幣本周估穩步盤整

2019-04-21 01:14

主計總處統計：研究所畢業 加薪機會較大

2019-04-20 22:47

叫阮第一名／本土廚具大廠喜特麗 積極拓展外銷

2019-04-20 23:51

上月外銷訂單 估年減6.8％

2019-04-21 01:12

中火投入10億 升級汙水處理

2019-04-21 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top