親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2020若三強鼎立 最新民調：韓勝柯蔡 賴則勝韓柯

報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31經濟日報 記者翁至威╱即時報導

自用房屋在符合一定條件下，其購屋借款利息可列舉扣除，每戶以30萬元為限。圖為中正...
自用房屋在符合一定條件下，其購屋借款利息可列舉扣除，每戶以30萬元為限。圖為中正區的老屋。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
分享

5月報稅季來臨，自用房屋在符合一定條件下，其購屋借款利息可列舉扣除，每戶以30萬元為限。財政部台北國稅局整理六大提醒，納稅人在列舉這項扣除額時，務必要留意。

為減輕民眾買房壓力，所得稅法提供納稅人自用住宅購屋借款利息列舉扣除額，在申報所得稅時可多加利用。台北國稅局提醒，在列舉扣除時要注意相關要件，以免遭剔除、權益受損。

由於這項扣除額是希望協助實現「住者有其屋」的理想，因此必須有購賣自用住宅事實，才可列報。國稅局表示，房屋必須列報為納稅人、配偶及受扶養親屬所有，且辦妥戶籍登記，若是出租、供營業使用，就沒辦法列舉這項扣除額。

其次，國稅局指出，貸款對象必須是「金融機構」，不包含私人借貸，且這筆貸款必須以購買自用住宅為目的，過去常有民眾將修繕貸款、擔保借款也都列報，通通遭到國稅局剔除。

第三，增貸部分所支付的利息不能列報。最常見的例子是民眾向另一間銀行貸款，來償還原購屋貸款，超出原始貸款未償還額度的部分，就不能列報。

第四，每申報戶以一屋為現，民眾若是將兩個門牌號碼的房屋打通，也只能選擇其中一屋的購屋借款利息來申報。

第五，購屋借款利息的扣除，必須以當年實際支付的利息支出，減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，申報扣除，且每年以30萬元為限。

最後，相關單據也別遺忘，國稅局提醒，納稅人記得附上繳息清單正本，如單據上沒有載明申報房屋的地址、所有權人等資訊，納稅人應自行補註及簽章，並一併附上建物權狀及戶籍資料影本。

【相關閱讀】


‧ 專題／搞不懂2019新制嗎？ 報稅眉角看這裡

國稅局自用住宅所得稅報稅
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

綜所稅申報懶人包 第一次報稅就上手

2019-04-21 10:42

4成上班族年薪40.8萬以下 今年5月免報稅

2019-04-21 10:40

全民大減稅 高所得者受惠大

2019-04-20 23:44

報稅季將到 4大新制教你節稅

2019-04-20 23:41

地震險投保率偏低／立委提案修法 增加「地震險扣除額 」

2019-04-19 14:23

鼓勵投保地震險 立委提案修所得稅法每年扣除2000元

2019-04-19 13:41

出售自宅減免 須符三要件

2019-04-19 02:19

提復查、訴願 起算點不同

2019-04-19 02:19

外僑上網報所得稅 別忘檢附證明文件

2019-04-19 02:19

長照扣除額12萬 訂排富條款

2019-04-19 02:19

院會通過長照扣除額 估29萬人共減稅20億元

2019-04-18 14:43

長照扣除額排富太嚴？月收十幾萬家庭可能達標

2019-04-18 14:33

有差額可減？公式試算就知道

2019-04-18 14:30

基本生活費不課稅 調高有感

2019-04-18 14:30

政院拍板 長照扣除額12萬、排富稅率20%

2019-04-18 14:26

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18

線上報稅 Windows版嘛也通

2019-04-18 02:37

封閉掩埋場種電 免徵地價稅

2019-04-18 02:32

未依規定催收債權 不得認列呆帳損失

2019-04-18 02:32

處分投資股權損益 分五年計入營所稅

2019-04-18 02:32

公有已封閉垃圾掩埋場 設置太陽能可續免地價稅

2019-04-17 19:09

信用卡繳稅 現金回饋夯

2019-04-17 14:25

長照定額扣除擬低於12萬 政院明拍板

2019-04-17 14:23

5月報稅荷包大失血？每月做這件事 最多可少繳4萬元

2019-04-17 13:58

25日開始查詢 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

稅額試算 25日開放查詢

2019-04-17 03:02

獨資變合夥 免清算申報

2019-04-17 03:02

網路報稅 六要訣護個資

2019-04-17 03:02

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

稅捐法修訂 擬降滯納金

2019-04-16 23:24

行政立法共識 長照扣除額定額12萬元、排富稅率20%

2019-04-16 15:37

網路報稅成主流方式 安侯建業提6大重點防詐騙

2019-04-16 13:00

5月網路報稅 專家教戰資安自保六招

2019-04-16 11:55

2016年前取得房屋 去年出售須報所得

2019-04-16 03:12

保單要保人改子女 依規須申報贈與稅

2019-04-16 03:12

支付外商服務費 留意使用地

2019-04-16 03:12
看更多

熱門文章

報稅季將到 4大新制教你節稅

2019-04-20 23:41

張忠謀談經營 發表五大心法

2019-04-21 01:32

張忠謀分享領導心法 相信台積電會再創高峰

2019-04-20 18:38

中產階級悲歌 薪資成長牛步 年增率1.9％

2019-04-20 22:47

銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16

想不到！日月潭山明水秀 竟也可當再生能源儲能系統

2019-04-20 21:33

5G引爆工業4.0！NEC和Panasonic示範如何做到高效又保密

2019-04-21 10:41

三大非蘋手機 Q2拚高下

2019-04-21 01:23

中火何時滿載發電？經濟部下達指令 穩定供電優先

2019-04-20 21:33

ZARA H&M一年關店約500間 網購時裝憑甚麼打贏巨頭？

2019-04-21 09:18

4成上班族年薪40.8萬以下 今年5月免報稅

2019-04-21 10:40

華航機師罷工後未減航線 部分還增班

2019-04-20 22:33

誠美材董事26日改選 11搶7

2019-04-21 01:09

華南金董座 張雲鵬周五上任

2019-04-21 01:10

中火將降載25% 供電大挑戰

2019-04-21 01:30

穩定供電 經部要求台電增中火廢水處理系統

2019-04-20 18:40

大陸整治化工業 台廠憂需求縮減

2019-04-21 01:28

綜所稅申報懶人包 第一次報稅就上手

2019-04-21 10:42

華為新品在台預購 增三倍

2019-04-21 01:22

旺宏董事長 吳敏求靠毅力走出谷底

2019-04-21 13:56

張忠謀分享經營5大心法 相信台積電會再創高峰

2019-04-21 00:07

牧德董事長汪光夏 教授變獨角獸

2019-04-21 13:59

停工再復工 兩岸化工廠事故頻傳主因

2019-04-21 01:27

工程顧問業結合資通訊技術 創造數位轉型新商機

2019-04-21 12:16

克羅埃西亞 最值得前往國家

2019-04-21 01:07

經濟猛虎波蘭 台廠進軍歐洲跳板

2019-04-21 01:08

全民大減稅 高所得者受惠大

2019-04-20 23:44

中火改善廢水 拚夏季滿載供電

2019-04-21 00:11

運動休閒健身夯 台灣精品印尼掀熱潮

2019-04-21 12:42

中科今年首場聯合徵才 媒合率逾52％

2019-04-20 19:33

報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31

外銀業者：外幣、藝品 高端客最愛

2019-04-21 01:14

汽車零配件展24日登場 大廠齊聚

2019-04-21 01:09

3月外銷訂單估連5黑 學者：最快第二季轉正

2019-04-21 12:25

最貴停車場23日三拍 可望出脫

2019-04-21 01:11

匯市最前線／台幣本周估穩步盤整

2019-04-21 01:14

中火投入10億 升級汙水處理

2019-04-21 01:29

主計總處統計：研究所畢業 加薪機會較大

2019-04-20 22:47

上月外銷訂單 估年減6.8％

2019-04-21 01:12

Unipapa瘋創新 小日常玩出大設計

2019-04-20 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top