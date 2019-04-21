報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



自用房屋在符合一定條件下，其購屋借款利息可列舉扣除，每戶以30萬元為限。圖為中正區的老屋。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook

5月報稅季來臨，自用房屋在符合一定條件下，其購屋借款利息可列舉扣除，每戶以30萬元為限。財政部台北國稅局整理六大提醒，納稅人在列舉這項扣除額時，務必要留意。

為減輕民眾買房壓力，所得稅法提供納稅人自用住宅購屋借款利息列舉扣除額，在申報所得稅時可多加利用。台北國稅局提醒，在列舉扣除時要注意相關要件，以免遭剔除、權益受損。

由於這項扣除額是希望協助實現「住者有其屋」的理想，因此必須有購賣自用住宅事實，才可列報。國稅局表示，房屋必須列報為納稅人、配偶及受扶養親屬所有，且辦妥戶籍登記，若是出租、供營業使用，就沒辦法列舉這項扣除額。

其次，國稅局指出，貸款對象必須是「金融機構」，不包含私人借貸，且這筆貸款必須以購買自用住宅為目的，過去常有民眾將修繕貸款、擔保借款也都列報，通通遭到國稅局剔除。

第三，增貸部分所支付的利息不能列報。最常見的例子是民眾向另一間銀行貸款，來償還原購屋貸款，超出原始貸款未償還額度的部分，就不能列報。

第四，每申報戶以一屋為現，民眾若是將兩個門牌號碼的房屋打通，也只能選擇其中一屋的購屋借款利息來申報。

第五，購屋借款利息的扣除，必須以當年實際支付的利息支出，減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，申報扣除，且每年以30萬元為限。

最後，相關單據也別遺忘，國稅局提醒，納稅人記得附上繳息清單正本，如單據上沒有載明申報房屋的地址、所有權人等資訊，納稅人應自行補註及簽章，並一併附上建物權狀及戶籍資料影本。